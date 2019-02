Inps | Boeri | “Pace contributiva? Come se lo Stato selezionasse gli evasori e consentisse

Reddito di cittadinanza - Inps e Istat riducono la platea dei beneficiari. Boeri : "Saranno 2 - 4 milioni" : MILANO - La platea dei possibili beneficiari del Reddito di cittadinanza potrebbe essere molto inferiore alle stime iniziali del governo. È quanto emerge dai numeri comunicati oggi in audizione dal ...

Quota 100 - Boeri (Inps) : “Il grosso del costo della misura graverà sulle generazioni future” : “Il grosso del costo di Quota 100 graverà comunque sulle generazioni future”. Lo ha detto il presidente uscente dell’Inps Tito Boeri, parlando in audizione in Commissione Lavoro al Senato. “Il debito implicito del sistema pensionistico è destinato ad aumentare sia per effetto del nuovo canale di uscita anticipata che del congelamento degli adeguamenti della speranza di vita per le pensioni anticipate” L'articolo ...

Boeri - Inps - : la platea del reddito di cittadinanza è di 2 - 4 milioni. Costerà 8 - 5 miliardi : Il reddito di cittadinanza avrà una platea di circa 2,4 milioni di persone per un costo complessivo di 8,5 miliardi. Lo ha detto in audizione alla Commissione Lavoro del Senato, il presidente dell'...

Inps - Boeri : molti pensionati di quota 100 sono disoccupati - soprattutto al Sud : Oltre 18mila domande di pensionamento anticipato con quota 100, il 40% dalle regioni del Sud. E molte domande da «persone non occupate, circostanza che dovrebbe far riflettere circa l’idea che il pensionamento liberi posti di lavoro per i giovani». L’avvertimento arriva da Tito Boeri...

Reddito cittadinanza - Boeri - Inps - : 'Procedure - controlli - famiglie : ecco quali sono le criticità' : 'Il Reddito di cittadinanza ha incrementato le risorse rispetto al Rei, questo è molto positivo e bisogna darne atto al governo. Ci sono però...

Inps - il saluto di Boeri : «L'Istituto resti autonomo - serve subito la nomina di un presidente» : L'Inps «è un patrimonio di tutti, non di questo o quel partito. La sua autonomia, garantita dalla legge non deve essere mai calpestata». Il presidente dell'Inps Tito Boeri,...

Boeri : Inps ha bisogno di stabilità : 19.30 In un momento come questo in cui nuove sfide si pongono all'orizzonte, come reddito di cittadinanza e pensioni, l'Inps "ha bisogno di stabilità nella sua azione politico-amministrativa". Così il presidente Tito Boeri Per l'Ente è fondamentale "avere al più presto un presidente nel pieno delle sue funzioni,non un'anatra zoppa o un commissario pro tempore",sottolinea, e si dice disponibile al passaggio di consegne "nel più breve tempo ...

Tito Boeri - il presidente dell'Inps lascia l'incarico il 16 febbraio : chi arriverà al suo posto : Al presidente dell'Inps Tito Boeri non resta che riempire gli scatoloni e cominciare a liberare la scrivania. Il governo infatti ha deciso di andare fino nella riforma dell'organizzazione dell'istituto di previdenza e, come riporta l'Adnkronos, è pronto a reintrodurre nella governance anche il Consi

