Donald tra tv e Twitter Clinton? Ritardatario

Cena alla Casa Bianca tra numero uno Fed Jerome Powell e Donald Trump : Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il suo vice Richard Clarida hanno avuto una Cena informale alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump e il segretario al Tesoro Usa ...

Donald Trump - sotto indagine lo "strano colorito" della sua pelle : quali trattamenti per il Presidente? : ... a quali trattamenti di bellezza di sta sottoponendo uno degli uomini più in vista del mondo? Ecco cosa è emerso. La pelle di Donald Trump è più arancione del solito: il New York Times indaga Il ...

Eclissi del 21 Gennaio : la Superluna di sangue e quelle strane connessioni con Donald Trump : La Superluna di sangue il 21 Gennaio incanterà tutti gli appassionati di astronomia, e non, per almeno 1 ora e due minuti, periodo nel quale si tingerà di rosso in un’Eclissi totale. Pur non essendo un evento poi così raro, sono molte le profezie legate all’Apocalisse, le paure di strane connessioni con terremoti, eruzioni vulcaniche e fenomeni meteo estremi che aleggiano intorno a questo evento che in realtà è semplicemente frutto ...

Gesù come McDonald's in mostra - proteste : ANSAmed, - TEL AVIV, 11 GEN - L'Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa ha condannato una mostra al Museo di Haifa in cui Gesù Cristo è raffigurato in croce, in un'occasione, mentre dalle ...

Il presidente turco Erdogan si è rifiutato di incontrare il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rifiutato di incontrare John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Donald Trump, che si trovava ad Ankara da lunedì. Appena arrivato in Turchia, Bolton aveva detto che la Turchia non

Colloquio telefonico tra Xi Jinping e Donald Trump : ...attribuisce grande importanza alle relazioni con gli Usa e intende impegnarsi per fare tesoro delle esperienze accumulate negli ultimi 40 anni a beneficio dei popoli dei due Paesi e di tutto il mondo.

L'America First di Donald Trump trasforma il Medio Oriente in un suq : All'amico "Bibi" Donald Trump ha ricordato che gli Stati Uniti pagano ogni anno per la sicurezza d'Israele 4,5 miliardi di dollari. Alle petromonarchie del Golfo, Arabia Saudita in primis, ha chiesto di aprire ancora di più i cordoni della borsa perché la sicurezza costa e L'America "non intende essere più il Poliziotto del mondo". È la quintessenza dell' "America First" proiettata sul perturbato, esplosivo scenario ...

Donald Trump - in Siria lo stesso tragico errore che Obama fece in Iraq : E neppure avra' i complimenti della sinistra interna e mondiale perche' abbraccia la stessa politica di disimpegno internazionale di Obama. I Democratici godono a vedere l'erratica politica di Trump ...

Donald Trump - in Siria lo stesso tragico errore che George Bush fece in Iraq : E neppure avra' i complimenti della sinistra interna e mondiale perche' abbraccia la stessa politica di disimpegno internazionale di Obama. I Democratici godono a vedere l'erratica politica di Trump ...

Jim Mattis non segue più Donald Trump - la strategia dei ritiri rende il mondo più insicuro : Per il generale Vincenzo Camporini 'seria incertezza per la Nato'. Secondo l'ambasciatore Giancarlo Aragona è 'un favore a Russia e Iran' in Medio Oriente

Ancona - travolta da un tir davanti al McDonald’s : morta una donna - dubbi sulla dinamica : Una donna di 85 anni, Marisa Evangelisti, è morta giovedì pomeriggio travolta da un tir nei pressi della rotatoria di Torrette ad Ancona. Aveva fatto la spesa e si presume stesse tornando a casa quando è stata investita da un mezzo pesante. Inutili i soccorsi. L’uomo alla guida del mezzo pesante non si sarebbe accorto di lei.Continua a leggere

Siria - il tradimento "multiplo" di Donald Trump : Esulta Erdogan che ha la luce verde per "spianare" i curdi-Siriani. Scatta l'allarme rosso a Gerusalemme. Mentre per le forze curdo-Siriane è una "pugnalata alla schiena". E quel rompete le righe spiazza e irrita Parigi e Londra. "Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria", afferma Trump su Twitter, spiegando che la lotta all'Isis era "l'unica ragione di essere lì".Secondo il Wall Street Journal il ritiro è stato deciso da Trump ...

Donald Trump boccia una relazione sul clima della sua amministrazione perché : "Non ci crede" : "Non ci credo". Con queste parole Donald Trump ha respinto i risultati di una relazione, rilasciata dalla sua amministrazione, che mostrava gli impatti economici del cambiamento climatico. Prima di salire sull'Air Force One, per un volo diretto in Mississippi, il presidente ha risposto così ai giornalisti assiepati davanti la Casa Bianca. "Al momento siamo più puliti che mai" ha commentato Trump, addossando la colpa a "Cina, ...