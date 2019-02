Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente e Minenna segretario generale : L'intesa politica su Savona, nome sul quale il Quirinale non avrebbe obiezioni, deve essere corroborata dalla verifica delle incompatibilità ex legge Frattini e legge Madia, in corso in queste ore ...

Fonti Lega - accordo su Savona presidente Consob : "accordo su Savona presidente Consob". E' quanto si apprende da Fonti Lega.

La Lega : accordo con i 5Stelle - Savona va alla Consob - Alle 12 consiglio dei ministri : ROMA - Intesa trovata tra Lega e M5S per portare Paolo Savona alla presidenza della Consob. L'agenzia Adnkronos apprende da fonti del Carroccio che ci sarebbe il via libera anche dallo stesso ministro ...

Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente. Resta il no degli ortodossi M5S : «accordo su Savona presidente Consob». Così fonti della Lega confermano di buon mattino l'intesa nella maggioranza per il passaggio del ministro degli Affari europei alla poltrona lasciata libera da Mario Nava lo scorso settembre. Marcello Minenna, sponsorizzato dall'ala ortodossa del M5S, segretario generale. Ma quest'ultimo passaggio spetta ai commissari...

Consob - “accordo Lega-M5s su Savona presidente”. Si studia come aggirare regole sulle incompatibilità : C’è l’intesa tra Lega e M5S per portare Paolo Savona alla presidenza della Consob. Secondo l’Adnkronos, che cita fonti del Carroccio, lo stesso ministro per le Politiche europee ha dato il proprio ok dopo che venerdì si era limitato a non smentire l’indiscrezione. I 5 Stelle, il cui candidato per guidare l’authority che vigila sui mercati era da mesi Marcello Minenna, avrebbero accettato che l’oggi ...

Consob - fonti Lega : chiuso l'accordo su Paolo Savona presidente - : Il governo avrebbe raggiunto l'intesa sul ministro delle Politiche europee dopo le dimissioni di Mario Nava a metà settembre. Conte potrebbe prendere il dicastero per gli Affari Ue ad interim, ma il ...

Consob - c'è l'accordo : Savona presidente : Intesa trovata tra Lega e M5S per portare Paolo Savona alla presidenza della Consob . A quanto apprende l'Adnkronos da fonti del Carroccio, ci sarebbe il via libera anche dallo stesso ministro per le ...

Fatto l'accordo nella maggioranza su Savona presidente della Consob : È chiusa l'intesa all'interno dalla maggioranza M5s-Lega su Paolo Savona alla presidenza della Consob: è quanto riferiscono fonti governative leghiste. Il ministro delle Politiche europee dovrebbe ...

Consob - Savona verso la presidenza Minenna segretario generale Accordo M5S-Lega : ROMA Litigano un po' su tutto, almeno così sembra, ma quando c'è da decidere nomine, l'intesa alla fine la trovano. Anche per la presidenza della Consob l'Accordo sembra a portata di mano. Il ministro ...

Consob - Savona verso la presidenza Minenna segretario generale Accordo M5S-Lega : ROMA Litigano un po' su tutto, almeno così sembra, ma quando c'è da decidere nomine, l'intesa alla fine la trovano. Anche per la presidenza della Consob l'Accordo sembra a portata di mano. Il ministro ...

Consob - Salvini : 'C'è l'accordo su Minenna' : In Consiglio dei ministri oggi uscirà il nome del nuovo presidente della Consob? "No, non mi sembra sia all'ordine del giorno". Così risponde il vicepremier Matteo Salvini ai giornalisti che lo ...