Ascolti Tv | 4 febbraio 2019 La Compagnia di Rai 1 è il Cigno | Adrian il brutto

Ascolti TV | Lunedì 4 febbraio 2019. Adrian sprofonda (8.9%-7.7%). La Compagnia del Cigno chiude con il 23.8%. La Vita in Diretta da Sanremo 11.8%-12.9% - D’Urso 18.3%-18.2% : Adrian Su Rai1 l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.581.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian segna l’8.9% con 2.295.000 spettatori e Adrian ha raccolto davanti al video 1.527.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 C’è Benigni ha interessato 1.304.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out ha catturato l’attenzione di 1.545.000 spettatori ...

Ascolti TV | Lunedì 4 febbraio 2019. La Compagnia del Cigno chiude con il 23.8%. Adrian sprofonda (8.9%-7.7%) : La Compagnia del Cigno - Rocco Tanica Su Rai1 l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.581.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian segna l’8.9% con 2.295.000 spettatori e Adrian ha raccolto davanti al video 1.527.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 C’è Benigni ha interessato 1.304.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out ha catturato ...

Ascolti TV | Domenica 3 febbraio 2019. Isola 14.8% - Fazio 13.7%-12.4% - The Good Doctor 10%. Domenica In 17.7%-16.8% - le soap non crescono : Alvin Nella serata di ieri, Domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.37 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.01 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.49 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.748.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Domenica 3 febbraio 2019. Isola 14.8% - Fazio 13.7%-12.4% - The Good Doctor 10% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.37 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.01 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.49 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.748.000 ...

Ascolti tv domenica 3 febbraio 2019 : Una domenica particolare, visto che L'Isola dei Famosi scappa da Sanremo e si scontra con CTCF e la seconda stagione di The Good Doctor. Prime Time Su Rai 1 Che Tempo Che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %, Su Rai 2 The Good Doctor, in prima tv, .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Le Ragazze ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 ...

Ascolti tv sabato 2 febbraio - un trionfo per Maria De Filippi con "C'è posta per te" : Ascolti Tv sabato 2 febbraio 2019. In prima serata trionfa Maria De Filippi con C'è posta per te con 5,8 milioni di media spettatori e quasi il 30% di share. Su Rai1 la terza puntata di Ora o Mai Più ...

