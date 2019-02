Snowboard | Mondiali 2019 | l’Italia può sognare in grande nel PGS maschile | Roland

Snowboard oggi (4 febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (lunedì 4 febbraio) si svolgeranno le gare di PGS dei Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA). Dopo le prove del cross, questa rassegna iridata proseguirà con quelle di parallelo e l’Italia è pronta a essere nuovamente protagonista, visti gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo. Si partirà alle 17.00 ora italiana con le qualificazioni, mentre alle 21.00 si svolgeranno le finali. I Mondiali 2019 di Snowboard sono trasmessi in ...

Mondiali Snowboard - argento per Visintin-Moioli nella gara a squadre mista : Arriva dalla prima storica prova a squadre miste di cross la terza medaglia azzurra dei Mondiali di Snowboard in corso a Solitude, negli Stati Uniti d'America. Michela Moioli e Omar Visintin si sono ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Italia d’argento! Visintin : “Il giusto riscatto”. Moioli : “Due su due - ci sono riuscita!” : Lo Snowboardcross è ancora azzurro ai Mondiali: nella gara a squadre Omar Visintin e Michela Moioli chiudono secondi e guadagnano la medaglia d’argento nella Big Final. Per l’Italia si tratta della terza medaglia dopo i due bronzi delle gare individuali. Queste le parole dei medagliati azzurri al sito della FISI. Michela Moioli centra così la seconda medaglia: “sono molto contenta, sono venuta negli Stati Uniti per conquistare ...

Mondiali Snowboard - argento per Moioli-Visintin : 3ª medaglia a Park City : Mondiali Snowboard: Michela Moioli e Omar Visintin hanno ottenuto una splendida medaglia d’argento a Park City Arriva la terza medaglia per l’Italia nei Mondiali di Park City. La coppia formata da Michela Moioli e Omar Visintin ha conquistato l’argento nella big final della gara a squadre di Snowboardcross vinta dai padroni casa Mick Dierdorff e Lindsey Jacobellis, con i tedeschi Paul Berg e Hanna Ihedioha ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Omar Visintin e Michela Moioli si tingono d’argento nella gara a squadre mista. Vincono gli Stati Uniti : Omar Visintin e Michela Moioli regalano all’Italia una splendida medaglia d’argento nella prima storica gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). In questo format inedito, i due azzurri hanno saputo esprimersi al meglio e far valere le proprie qualità per centrare questo grande risultato. Oro conquistato dai padroni di casa statunitensi Mick Dierdorff e Lindsey Jacobellis, che rispettano il pronostico e vanno ad ...

LIVE Snowboardcross - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il bersaglio grosso nella prova a squadre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre mista dei Mondiali 2019 di Snowboardcross a Solitude (USA). Grande attesa per una prova che non ha precedenti con questo format. l’Italia, dopo aver conquistato due medaglie di bronzo nell’individuale, punta ad essere ancora grande protagonista. In gara ci saranno tre coppie azzurre: la prima formata da Omar Visintin e Michela Moioli, la seconda da Emanuel Perathoner e Francesca ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : il tabellone della prova a squadre e l’elenco dei partecipanti. Italia al via con tre coppie! : Oggi domenica 3 febbraio (ore 19.00) si disputa la prova a squadre di Snowboardcross ai Mondiali 2019, a Solitude (USA) verranno assegnate le medaglie di questa prova mista. Previsto un tabellone a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale, in ogni quarto di finale sono presenti quattro coppie miste (un uomo e una donna), le prime due passano il turno. L’Italia sarà presente con ben tre coppie. Michela Moioli (Campionessa ...

Mondiali Snowboard - applausi per Silvia Bertaga : l’azzurra chiude quinta nella finale di big air : È una Bertagna da applausi, a Park City è quinta nella prima storica finale mondiale di big air. Oro alla 17enne francese Tess Ledeux La medaglia non arriva, ma la gioia di aver partecipato alla prima storica finale di big air ai Mondiali di freestyle resterà per sempre tra i ricordi di Silvia Bertagna. L’altoatesina, unica over 30 in gara, ha superato con l’ottavo punteggio le qualificazioni, entrando così nel G8 che nella ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : oggi la prova a squadre. Orario d’inizio e come vederla in tv : oggi (domenica 3 febbraio) alle 19.00 ora italiana si svolgerà la prova a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). Sarà l’ultima gara del cross in programma in questa rassegna iridata e c’è attesa per vedere in azione questo format inedito. L’Italia, dopo aver conquistato due bronzi nell’individuale con Michela Moioli ed Emanuel Perathoner, proverà ad aumentare il proprio bottino e salire sul podio anche in questa gara. La ...

Mondiali di Snowboard - super Silvia Bertagna a Park City : l’azzurra in finale nel big air : Fantastica Bertagna: supera le qualificazioni a Park City, nella notte italiana parteciperà alla prima storica finale mondiale di big air Silvia Bertagna ce l’ha fatta: nella notte italiana tra sabato 2 e domenica 3 febbraio (alle ore 3) parteciperà alla finale del big air ai Mondiali di freestyle. L’azzurra, che l’anno scorso vinse la Coppa del mondo di specialità, ha chiuso ottava nelle qualificazioni, centrando così la ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : domani la gara a squadre mista - Michela Moioli ed Emanuel Perathoner sognano un’altra medaglia : domani si svolgerà la gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). Dopo le emozionanti prove individuali di ieri e il giorno di riposo odierno, si tornerà sulla neve per l’ultima gara del cross di questa rassegna iridata. Una competizione molto attesa, visto che di fatto si tratta di un debutto, non essendoci precedenti con questo format in gare FIS. Al momento non sono ancora state ufficializzate le coppie in gara, ma ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Moioli e Perathoner conquistano la medaglia di bronzo : ... a 32 anni, chiude al terzo posto la finale dello Snowboardcross maschile, prendendosi uno splendido bronzo: non ci era mai riuscito, malgrado i numerosi successi in Coppa del Mondo. L'altoatesino è ...

Snowboardcross - Emanuel Perathoner : “Ci voleva la medaglia ai Mondiali - tutto è andato per il meglio” : Emanuel Perathoner ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di Snowboardcross, l’azzurro è salito sul podio iridato per la prima volta in carriera al termine di una giornata eccezionale in cui ha gareggiato ai massimi livelli. Il nostro portacolori ha ampiamente meritato l’alloro grazie a un talento innato e a una velocità che è saltata fuori in tutti i vari turni, fino all’atto conclusivo dove si è ...

Snowboardcross - Emanuel Perathoer : “Ci voleva la medaglia ai Mondiali - tutto è andato per il meglio” : Emanuel Perathoner ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di Snowboardcross, l’azzurro è salito sul podio iridato per la prima volta in carriera al termine di una giornata eccezionale in cui ha gareggiato ai massimi livelli. Il nostro portacolori ha ampiamente meritato l’alloro grazie a un talento innato e a una velocità che è saltata fuori in tutti i vari turni, fino all’atto conclusivo dove si è ...