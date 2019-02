Serie A | riduzione a 18 squadre? Da valutare pro e contro

calcioweb.eu

(Di lunedì 4 febbraio 2019) “Diminuire a 18 lediA? Tutte le maggiori leghe europee hanno, tranne la Bundesliga, il nostro format, a venti. L’ultima decisione del Consiglio Federale, la scorsa settimana, ha approvato un’iniziativa che consente alla Lega una golden share per ridurle. Sarà un argomento che discuteremo in assemblea peri pro ee decideremo. E’ una bella scelta della federazione lasciare che le leghe valutino al loro interno qual è il loro format più adatto”. Sono le importanti dichiarazioni di Gaetano Miccicché, presidente della LegaA, ai microfoni di Radio anch’io Sport. “Le dichiarazioni di De Laurentiis sulla presenza di club che non possono competere? Non le condivido. Il fascino del nostro mondo è dato anche dalla partecipazione di tante società provinciali, con il loro entusiasmo, i loro tifosi. Accade ...