gaianews

: Resti di lapislazzuli tra i denti rivelano un ruolo ignoto della donna nel Medio Evo - Gaianews : Resti di lapislazzuli tra i denti rivelano un ruolo ignoto della donna nel Medio Evo -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) In uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances un team internazionale di ricercatori, in uno studio congiunto tra il Max Planck Institute per la Scienzastoria umana di Jena , Germania, e l'Università di York, nel Regno Unito, hanno fatto ua scoperta sorprendente, mettendo in luce il, finora sconosciuto, che potevano avere le donne ...