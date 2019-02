Napoli | De Laurentiis frena Hamsik | «Pagare moneta | vedere cammello»

De Laurentiis : «Dal 1926 il Napoli ha vinto due scudetti - è facile criticare» : A Radio Kiss Kiss Napoli Al termine della conferenza di presentazione del ritiro a Dimaro, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli «Un allenatore deve sperimentare tutti i calciatori che ha e adesso Ancelotti sa tutto di ciascun calciatore, quello che può e quello che non può dare. Abbiamo dei ragazzi straordinari, scelti in modo tale che siano funzionali al Napoli, e anche quelli che abbiamo prestato al ...

Napoli - De Laurentiis : ''Hamsik? Questa sarà sempre casa sua''. E poi attacca i tifosi : Napoli - Il Napoli presenta il ritiro del prossimo anno, ancora a Dimaro dal 6 al 26 luglio, accordo rinnovato per altre tre stagioni, ma a tenere banco è l'addio di Marek Hamsik. Le firme ancora non ...

Ha ragione De Laurentiis sui tifosi del Napoli : Ciao Marek, è stato bello Ciao Marek. È stato bello insieme. Come dire no a 30 milioni di euro cinesi? Alla fine, i giocatori sono dei mercenari. E sgradevole dirlo e pensarlo ma è così. Solo noi tifosi amiamo davvero la nostra squadra del cuore. Dovremmo amarla perché a Napoli succedono cose strane. Lo ripeto chiaramente: Napoli è una città da psicanalizzare. Non è una battuta, lo penso per davvero. Addio di Marek. Stadio semivuoto, meno di ...

Napoli - De Laurentiis conferma : “Hamsik ha chiesto di andare via” - poi tira le orecchie ai tifosi azzurri : “Volete sapere tutti cosa accadra’ con Marek, ma non parleremo di lui. Non c’e’ nulla da dire per quanto riguarda il futuro di Hamsik. Ora si parla del Trentino, poi tra 3-4-5 giorni parleremo di Hamsik”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa: “voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto”. Comunque, “Hamsik ...

Napoli - De Laurentiis polemico con i tifosi : 'Pensano solo allo scudetto' : 'Mi dispiace che l'ambizione dei tifosi sia solo vincere lo scudetto, non essere una squadra forte che rappresenta in maniera entusiastica i colori della città'. È la critica rivolta ai tifosi ...

Napoli - De Laurentiis show : “sorpreso dall’assenza di tifosi allo stadio. Hamsik? Ci sono inesattezze” : Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato del ritiro in Trentino ed anche della situazione legata all’addio di Hamsik “Voi oggi siete venuti qui per sapere di Hamsik, ma ve la prendete in quel posto. Su Hamsik parleremo a tempo debito e sarete riconvocati. sono state dette e scritte tante inesattezze. A tempo debito faremo chiarezza”. Quest’oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deluso tutti coloro i quali ...

De Laurentiis : «Ai tifosi interessa solo lo scudetto - non un Napoli forte. Il calcio è un’industria» : Aurelio De Laurentiis: «Mi dispiace che l’ambizione dei tifosi sia solo di vincere lo scudetto, non avere una squadra forte che rappresenta in modo entusiastico la città. L’altra sera c’era la Sampdoria, ci si doveva vendicare del 3-0 dell’andata, dovevano venire tutti allo stadio, e invece c’erano solo 17-18mila persone e i prezzi erano bassi. Così si è tifosi del Napoli? Sono molto meravigliato. Milan e Inter non ...

Napoli eliminato dalla Coppa Italia - i tifosi del Frosinone si "vendicano" su De Laurentiis : TORINO - Il Napoli ieri è caduto sotto i colpi di Piatek ed è stato eliminato ai quarti di Coppa Italia dal Milan. Il profilo twitter del Frosinone Calcio OFC , gestito dai tifosi della squadra ...

De Laurentiis è il miglior presidente della storia del Napoli. Ha un solo problema : la Juventus : È antipatico perché dice la verità Non esiste persona più difficile, complessa, ma nello stesso tempo capace, cruda e sincera di Aurelio De Laurentiis. Artefice di grandi intuizioni, talvolta imprevedibili, vedi l’ingaggio di Ancelotti, e non l’avrei mai detto io per primo, ma nello stesso capace di perdersi, talvolta, per questioni di lana caprina. È nel suo carattere, di persona, ma pochi lo sanno, che nonostante il cognome che ...

Napoli - Barella non si molla : rilancio di De Laurentiis. Ecco l’offerta : Napoli Barella – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Napoli, Barella non si molla: rilancio di De Laurentiis. Ecco ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis hanno detto no a 160 milioni del Psg per Koulibaly-Allan : Allan e Koulibaly restano al Napoli . Sicuro al 100%. Questa è la buona notizia, che di solito si dà come seconda ma stavolta è giusto dare come prima. Però è anche corretto specificare che alla fine ...

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie : Inglese nel mirino dell'Atalanta - plusvalenza per De Laurentiis? : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Roberto Inglese è nel mirino dell'Atalanta, proposto intanto Allan Saint-Maximin, ma costa molto.

Malagò : «De Laurentiis iscriverebbe il Napoli in Bundesliga. Allan secondo solo a CR7» : Intervista del Corriere dello Sport al presidente del Coni Giovanni Malagò. Parla anche del Napoli, di De Laurentiis, di Ancelotti, del razzismo, di Allan. De Laurentiis e il Frosinone «Aurelio e` un amico di famiglia. Lui ha il modello della franchigia Nba. Se potesse, iscriverebbe il Napoli alla Bundesliga. Le radici del nostro calcio sono di avere il Frosinone, ma oggi la forbice tra grandi e piccole si e` molto allargata. Vale nel calcio ...

Calciomercato Napoli – Il PSG prende Paredes ma non molla Allan : pronta l’offerta ‘indecente’ a De Laurentiis : Il PSG prende Paredes dallo Zenit ma non molla Allan del Napoli: il club parigino è pronto a soddisfare le richieste dei partenopei Negli ultimi incontri, Allan ha spesso visto i compagni dalla pachina. Il motivo? Le sirene di Calciomercato provenienti da Parigi. Il PSG infatti, visto l’infortunio di Verratti e i problemi con il rinnovo di Rabiot, ricerca dei nuovi profili per il proprio centrocampo e il brasiliano è in cima alla lista dei ...