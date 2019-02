L’Isola dei Famosi | Alvin replica a Barbara d’Urso | “Io condanno…”

Stefano Bettarini non partecipò alL’Isola dei Famosi scorsa perchè la sua ragazza lo vietò per la presenza di Alessia Mancini. Leggi per saperne di piu : Stefano Bettarini è sbarcato all’Isola dei Famosi nella terza puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. L’ex calciatore, ufficialmente un naufrago, a questo punto si è meritato l’appellativo di “collezionista di reality”: con l’Isola ha... L'articolo Stefano Bettarini non partecipò all’Isola Dei Famosi scorsa perchè la sua ragazza lo vietò per la presenza di Alessia Mancini. ...

Ascolti tv - Che tempo che fa batte L’Isola dei famosi : ‘Che tempo Che Fa‘ su Rai1 con 3.587.000 telespettatori e uno share del 13,69% batte ‘L’Isola dei famosi’ di Canale 5 che ha registrato 2.748.000 telespettatori e uno share più alto del programma di Fazio, il 14,79%, per via della maggiore durata. Ascolti tv prime time A breve distanza il doppio appuntamento di Rai2 con ‘The Good Doctor‘ che ha ottenuto 2.342.000 telespettatori e l’8,74% nel primo ...

Yuri Rambaldi alL’Isola dei Famosi : Yuri Rambaldi Yuri Rambaldi è uno dei concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2019. Grazie al ritiro di John Vitale, il ragazzo è entrato di diritto nella rosa dei naufraghi della quattordicesima edizione. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Yuri è un galeotto insieme a Alice Fabbrica, Giorgia Venturini e John Vitale. - 03 febbraio, terza puntata | Yuri diventa un naufrago ufficiale, senza passare ...

Stefano Bettarini alL’Isola dei Famosi : Stefano Bettarini Le spiagge di Cayo Chochinos accolgono Stefano Bettarini: l’ex calciatore è infatti uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 03 febbraio, terza puntata | Stefano entra ufficialmente in gioco In aggiornamento… Chi è Stefano Bettarini Stefano Bettarini nasce a Forlì il 6 febbraio 1972. L’esordio nel calcio avviene nel 1984 quando entra a far parte nelle ...

Francesca Cipriani si ritira dalL’Isola dei Famosi 2019 insieme a John Vitale : chi è l’eliminato della terza puntata? : E alla fine la prima puntata un po' noiosa è arrivata. Pochi momenti trash e risate in una serata un po' "stanca" per tutti soprattutto per Francesca Cipriani che si ritira dall'Isola dei Famosi 2019. Dopo la storia degli slip, del vestito che si è alzato e del "tentato omicidio" del Mago Otelma, alla fine la Cipriani ha deciso di lasciare il programma perché lo ha già fatto e questa volta ha voluto tentare un ruolo diverso ma con poco ...

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 3 febbraio 2019 – Giorgia e Jury nuovi concorrenti. La Cipriani si ritira - così come John. Eliminata Demetra. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, eccezionalmente per due settimane alla domenica, terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 3 febbraio 2019 – Giorgia e Jury ...

John Vitale abbandona L’Isola dei Famosi - il motivo : “Ho capito la lezione” : John Vitale lascia l’Isola dei Famosi dopo il caso legato a Barbara D’Urso John Vitale non diventerà un naufrago ufficiale dell’Isola dei Famosi, poiché ha scelto di abbandonare il gioco ancora prima del televoto che lo vedeva scontrarsi con Yuri Rimbaldi. Quest’ultimo ha avuto così l’opportunità di entrare a far parte ufficialmente nel cast senza […] L'articolo John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi, ...

L’Isola dei Famosi - naufraghi : “C’è uno scorpione!”. Alvin interviene : L’Isola dei Famosi, paura tra i naufraghi: “C’è uno scorpione!” E’ successo poco fa durante la diretta: paura tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi per uno scorpione. Durante la diretta di questa sera i concorrenti si sono spaventati urlando “C’è uno scorpione!”. Attimi di panico in palapa e soltanto Stefano Bettarini, nel pieno spirito dell’Isola, ha esclamato “Sono ...

Giorgia Venturini alL’Isola dei Famosi : Giorgia Venturini Giorgia Venturini è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La ragazza è entrata di diritto tra i concorrenti ufficiali dopo aver battuto al televoto l’avversaria Alice Fabbrica. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Giorgia è una “galeotta” insieme a Yuri Rambaldi, John Vitale e Alice Fabbrica - 03 febbraio, terza puntata | Giorgia diventa una ...

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 3 febbraio 2019 – : Questa sera, in prima serata su Canale 5, eccezionalmente per due settimane alla domenica, terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 3 febbraio 2019 – sembra essere il ...