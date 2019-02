Man City-Arsenal 3-1

Premier - Manchester City-Arsenal 3-1 : tripletta di Aguero : Straordinario Sergio Aguero. La tripletta del Kun lancia il Manchester City, che supera 3-1 l'Arsenal e si proietta al secondo posto in classifica alle spalle del Liverpool. ONE MAN SHOW - L'argentino ...

La Premier League, reduce da un turno infrasettimanale che ha messo in mostra non poche sorprese a partire dal tonfo del Chelsea battuto pesantemente 4-0 dal Bornemouth, è giunta alla 25esima giornata e propone un incontro che si preannuncia davvero interessante: all'Etihad Stadium sfida tra i campioni in carica del City e l'Arsenal.

Big in frenata in Premier League - il clou è Manchester City-Arsenal : Manchester City-Arsenal è il clou della Premier e del fine settimana europeo dopo un rovente turno infrasettimanale tra campionati e coppe nazionali. Degne di interesse anche Leicester-United, Real-...

Calciomercato Manchester City - Guardiola saluta Kompany : 'C'è un momento in cui è finita' : È importante, è il nostro capitano e sul campo ci dà quel qualcosa in più che pochi difensori centrali in tutto il mondo possono darci. È incredibile, ma la realtà è che negli ultimi cinque anni ha ...

Newcastle-Man City 2-1 : L'iniziale svantaggio non ha demoralizzato il Newcastle United che è riuscito a ribaltare il risultato e vincere in casa per 2-1 contro il Manchester City. Matt Ritchie ha chiuso la partita con la ...

Premier League : disastro Manchester City a Newcastle - 2-2 United con le unghie - impresa Ranieri : Martedì di Premier League disastroso per il Manchester City , che perde a Newcastle dopo il vantaggio lampo di Sergio Aguero, 1',. Sono Rondon, 66', e Ritchie con un rigore all'80' a confezionare il 2-...

Pronostico Newcastle vs Manchester City - Premier League 29-01-2019 e Analisi : Newcastle-Manchester City, martedì 29 gennaio. La corsa per il titolo è ancora aperta in Premier League e uno dei match cruciali di questa giornata vedrà proprio il Manchester City di Pep Guardiola impegnato sul difficile campo del Newcastle. Per i Citizens la sfida è decisamente importante, ed i tre punti sono necessari per tenere ancora il fiato sul collo del Liverpool. Di contro, c’è un Newcastle in lotta per la salvezza e che nel ...

FA Cup - i risultati del quarto turno : cinquina del Manchester City : Uno, due, tre... fino a 29. Il Manchester City è una macchina da gol, ne ha siglati 29 nelle ultime sei gare. E senza subirne neanche uno: Aguero&co rifilano 5 reti al Burnley in FA Cup e avanzano al ...

FA Cup : il Manchester City di slancio agli ottavi - Wolverhampton al replay : TORINO - Il Manchester City si qualifica agli ottavi di FA Cup con il netto 5-0 rifilato al Burnley all'Etihad. CINQUINA ALL'ETIHAD - Il Manchester City sblocca il risultato al 24' con Gabriel Jesus . ...

FA Cup : cinquina Manchester City al Burnley - il Watford elimina il Newcastle : ROMA - Facile e prevedibile qualificazione agli ottavi di FA Cup per il Manchester City che regola 5-0 il Burnley all'Etihad. DOMINIO City - Impiega 24 minuti il Manchester City per sbloccare il ...

Carabao Cup - Burton Albion-Manchester City 0-1 : gol di Aguero. Guardiola primo finalista : Burton Albion-Manchester City 0-1 26' Aguero Burton ALBION , 4-2-3-1, : Collins; Akins, McFadean, Turner , 40' Hutchinson, , McCrory; Quinn , 46' Fox, , Wallace; Hanress, Miller, Templeton; Boyce , 77'...

Coppa di Lega - Burton Albion-Manchester City 0-1 : basta Aguero : Il Manchester City centra la finale di Coppa di Lega , e questo non era in discussione dopo il 9-0 rifilato all'andata al Burton Albion . Nella semifinale di ritorno giocata sul campo della squadra di ...

La #TenYearsChallenge dei fatturati: ManCity e Juve al top, le big raddoppiano i ricavi e le altre italiane arrancano.

Manchester City - Bernardo Silva e l'altro Guardiola : 'Al suo ristorante niente sconti - anzi pago il doppio' : Tra le tante personalità che lo frequentano, anche volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi, non potevano mancare i calciatori del City. Ai quali però non è riservato un ...