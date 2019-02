Lutto nel mondo delle bocce

Lutto nel mondo del calcio - è morto Mimmo Renna : Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto Mimmo Renna. “L’U.S. Citta’ di Palermo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mimmo Renna, allenatore rosanero dal 1981 al 1983”. I rosoneri si uniscono al dolore per la morte dell’ex allenatore del Palermo, stroncato da un malore all’età di 81 anni. Ha allenato, anche il Catania per una stagione, nel 1984/85, ingaggiato dal presidente Angelo ...

Lutto nel mondo del calcio - muore ex calciatore ed allenatore per un male incurabile [NOME e DETTAGLI] : E’ un giorno triste per il mondo del pallone, un Lutto che sconvolge il calcio italiano. E’ morto infatti Simone Anatrà, ex calciatore originario di Mestre ma con un lungo passato da calciatore e allenatore. Lottava da ottobre contro un brutto male, non è riuscito a vincere la battaglia più importante, aveva solo 49 anni. In Veneto era molto conosciuto, è stato un bomber di razza tra prima e seconda categoria, poi un ...

Ravenna - Lutto nel volley : morto lo storico dirigente Tabanelli : Ravenna. Grande lutto nel mondo del volley Ravennate: è scomparso ieri sera, in seguito a una malattia incurabile, Enrico Tabanelli, dirigente che ha contribuito a scrivere la storia del club cittadino, a cui ha mostrato ...

Lutto nel mondo degli sport invernali - è morto un ex ct della Nazionale di fondo : FISI in Lutto: è scomparso Umberto Macor, ex ct della Nazionale di fondo all’Olimpiade di Grenoble ’68 E’ scomparso ieri Umberto Macor, padre di Enzo, ed ex atleta e direttore tecnico della Nazionale italiana ai tempi dell’Olimpiade francese di Grenoble 1968. La Federazione Italiana sport invernali ricorda Umberto Macor nel momento della sua scomparsa e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore.L'articolo ...

Spagna - oggi i funerali di Julen : il bimbo è morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo - 3 giorni di Lutto a Malaga : Spagna in lutto in seguito al ritrovamento del piccolo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo per oltre 70 metri il 13 gennaio e recuperato senza vita nella notte tra venerdì e sabato. I funerali saranno celebrati oggi al cimitero di Malaga. Nella città spagnola sono stati proclamati tre giorni di lutto. La bara del bimbo è stata trasferita ieri sera nel cimitero di El Palo dopo l’autopsia. L’esame ha evidenziato che Julen è ...

Morto sindaco a soli 55 anni : Lutto nel Novarese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Morto sindaco a soli 55 anni: ...

Bimbo nel pozzo - Julen trovato morto : tre giorni di Lutto a Malaga : Inutili i soccorsi, che dopo due settimane sono riusciti a raggiungerlo: è stato trovato morto il piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo a Malaga. Julen, come è morto...

Spagna - Malaga : tre giorni di Lutto per Julen - il bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : Il sindaco di Malaga, Francisco de la Torre, ha decretato tre giorni di lutto cittadino per la morte del piccolo Julen. Ed oggi, insieme a decine di concittadini, ha osservato, di fronte alla sede del municipio, un minuto di silenzio in onore del bimbo la cui tragica morte nel pozzo di Totalan sta commuovendo l’intera Spagna. L'articolo Spagna, Malaga: tre giorni di lutto per Julen, il bimbo di 2 anni caduto nel pozzo sembra essere il ...

Bambino nel pozzo - Julen Rosello trovato morto. Tre giorni di Lutto a Malaga - il padre ha un malore : La speranza per Julen Rosello è finita: il Bambino di due anni caduto in un pozzo artesiano vicino Malaga è stato trovato morto stanotte. Il cadavere del Bambino caduto nel pozzo...

Lutto nel rugby - muore a 22 anni Mario Coscione : “Un grande esempio di umiltà” : Mario Coscione, giocatore di rugby abruzzese, è morto all'ospedale di Pescara a causa di una malattia incurabile. A darne notizia la Fir Abruzzo. Il ragazzo, dopo aver militato nelle giovanili della Polisportiva L'Aquila, aveva scelto di giocare con il Paganica rugby. Il presidente Rotellini: "Il tuo esempio di umiltà e il tuo sorriso nonostante tutto rimarranno sempre nei nostri cuori".Continua a leggere

Grave Lutto nel mondo del calcio : dirigente stroncato da un infarto nello spogliatoio [NOME e DETTAGLI] : Grave lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, non solo la preoccupazione dopo la scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala ma anche la morte in seguito ad un malore di un dirigente. Si tratta di Vincenzo Dimarco, 45 anni e dirigente del Borgolavezzaro, si è sentito male all’interno dello spogliatoio, immediato l’intervento di altri dirigenti e dei calciatori che hanno adagiato l’uomo sul lettino e con ...

Lutto nel mondo del rugby abruzzese - è morto a soli 22 anni Mario Coscioni : L'Aquila - L'Abruzzo piange la morte del giovane rugbista Mario Coscione, scomparso a soli 22 anni a causa di una brutta malattia che l'ha portato via a familiari e amici. Coscione aveva militato nelle giovanili della Polisportiva L'Aquila e nel Paganica rugby: "Ieri pomeriggio il presidente del Paganica, Antonio Rotellini, mi ha chiamato per informarmi dell'accaduto - afferma il presidente di FIR Abruzzo Giorgio ...

Lutto nel mondo del Palio - l'addio a Susanna Oddi : La Spezia - Una profonda ferita ha lacerato il cuore del Palio. Susanna Oddi, capoborgata del Fossamastra non c'è più. A portarla via un male contro il quale non si è mai data per vinta. Susanna Oddi ...

Lutto nel mondo del rugby – La Federazione italiana saluta Giancarlo Delli Ficorilli : Scomparso Giancarlo Delli Ficorilli, azzurro 243: il messaggio della Federazione italiana Il Presidente federale Alfredo Gavazzi e tutto il Consiglio sono rattristati nell’apprendere della scomparsa di Giancarlo Delli Ficorilli, tallonatore de L’Aquila rugby, avvenuta oggi nel capoluogo abruzzese all’età di 76 anni. Originario di Senigallia, l’avanti marchigiano era stato tra i protagonisti del primo storico scudetto del Club neroverde del ...