LIVE Modena-Perugia volley | Superlega 2019 in DIRETTA | scontro diretto per il primato!

CiLIVErghe - sfida storica contro il Modena : sfida storica per il Ciliverghe che ospita nel proprio impianto il Modena, secondo in classifica, con i gialloblù che arrivano alla partita in una condizione di classifica ancora deficitaria nonostante le tre vittorie nelle ultime quattro partite che hanno permesso alla squadra di Carobbio di risalire leggermente in classifica. AVVERSARIA – I canarini guidati oggi da Bollini, subentrato nel mese di gennaio ad Apolloni, hanno perso la vetta ...

LIVE Sport - DIRETTA 31 gennaio : Modena crolla nella Champions League di volley - l’Italia a caccia delle medaglie nei Mondiali di snowboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 31 gennaio. Si inizia nella notte, con i risultati della NBA, per poi passare al tennis con le lunghe partite dei tornei WTA di Hua Hin e di San Pietroburgo, ma anche al golf, con l’Arabia Saudita che ospita l’European Tour. In serata, invece, spazio ai Mondiali di snowboard ed alle grandi emozioni di volley (Champions League), basket (Eurolega maschile ed EuroCup ...

LIVE Zaksa-Modena volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 3-1 - crollo dei Canarini in Polonia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Modena, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini volano in Polonia e cercano il colpaccio contro la squadra di Guarini, andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti di entrambe le squadre nella massima competizione continentale: gli emiliani vanno a caccia del successo che permetterebbe quantomeno di ipotecare il secondo posto e di rimanere in scia ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : i risultati di oggi (27 gennaio). In campo Perugia - Trento - Modena e Civitanova : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 19a giornata della Superlega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Turno particolarmente ricco di sfide interessanti, con ben cinque partite in campo che vedranno impegnate tutte le formazioni di vertice. Perugia, che si è ripresa la testa della classifica la scorsa settimana, affronta Vibo Valentia per mantenersi in prima posizione. Trento invece cercherà il riscatto dopo ...

LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA : Modena-Milano 3-1 e Civitanova-Monza 3-2 - Canarini e Lube alla Final Four : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Milano e Civitanova-Monza, quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le ultime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

LIVE OltrepoVoghera-Modena 0-0 - diretta in tempo reale : INIZIATO IL MATCH : 6' - Ammonito Bellini per intervento falloso 5' - OCCASIONE MODENA! Ci prova Sansovini dalla distanza, Cizza si rifugia in corner...Continua a leggere

LIVE Modena-Karlovarsko volley - Champions League 2019 in DIRETTA : soffrono gli emiliani ma sono avanti 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-CEZ Karlovarsko, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di volley maschile. La Azimut Leo Shoes affronterà i cechi che finora hanno perso entrambe le partite disputate, senza neppure conquistare un set, si preannuncia dunque una partita ampiamente alla portata degli emiliani che sono reduci dalla sconfitta in campionato al Forum di Assago contro Milano e vogliono ...

Diretta Milano Modena/ Risultato LIVE 2-0 - streaming Rai : Milano allunga vincendo anche il secondo set : Diretta Milano Modena: info streaming video e tv della partita di volley maschile, valida nella 17giornata della Serie A1 Superlega.