Leicester-Man United 0-1

Premier League - Leicester-Manchester United 0-1. Decide Rashford : L'1-0 fa esultare Solskjaer e il mondo United: nove successi su dieci con il norvegese al comando. E la classifica ride. Stefano Boldrini

Leicester Manchester United 0-1 - risultato in diretta LIVE : Leicester-Manchester Utd 0-0 Il tabellino Leicester , 4-2-3-1, : Schmeichel; Ricardo Pereira, Maguire, Evans, Chilwell; Gray, Ndidi; Mendy, Maddison, Barnes; Vardy. All. Puel Manchester United , 4-...

Pronostico Leicester vs Manchester United - Premier League 3/2/2019 e formazioni : Analisi Leicester vs Manchester United, Premier League 3/2/2019Dopo aver rischiato il primo ko della gestione Solskjaer il Manchester continua il proprio inseguimento al quarto posto, occupato a bocce ferma da Arsenal e Chelsea (Blues che ospitano l’Huddersfield, i Gunners sono attesi invece nella tana del City) appena due punti sopra.Il Leicester non è insormontabile come ostacolo e fatica a trovare una propria identità questa stagione, ma ...

Calciomercato Premier League - Tielemans : Leicester-Tottenham si sfidano per il talento del Monaco : Fa parte della generazione d'oro del Belgio. Youri Tielemans è l'astro nascente del calcio belga, si inserisce in quella nidiata di campioni che da Hazard passando per Mertens e Praet ha dato nuovo ...

Leicester - Jamie Vardy si traveste da Spiderman e spaventa l'allenatore prima degli allenamenti : Mentre i suoi compagni uscivano dagli spogliatoi per quella che sembrava una normalissima sessione di allenamento, la punta dei Foxes Jamie Vardy ha colto l'occasione per divertirsi un po' con il suo ...

Leicester - birra e dolci ai tifosi nel Boxing Day prima della partita contro il Manchester City : Il Leicester festeggerà il Boxing Day a modo suo: birre e dolci per i tifosi. Eh sì, tutto vero. Un'iniziativa messa in atto prima della gara contro il Manchester City del 26 dicembre . Questione di...

Probabili Formazioni Leicester City-Manchester City - Premier League 26-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Undici titolare nelle Foxes; Cityzens con il ritorno di De BruyneIl Boxing Day della Premier League, valevole per la 19^giornata, vede andare in scena al King Power Stadium il match tra i padroni di casa del Leicester e il Manchester City.Come arrivano Leicester e Manchester?Le Foxes arrivano dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo ...