È il giorno della Convenzione Pd Ma perché al Pd serve una Convenzione?

Le Previsioni Meteo della Marmotta Phil nel giorno della Candelora : “La primavera arriverà presto” : Buone nuove dal giorno della Candelora: la primavera arriverà presto. A prevederlo è Phil, la Marmotta più famosa d’America che, rispettando una tradizione centenaria, emette nel ‘Groundhog Day’ il suo verdetto climatico. La cerimonia del giorno della Marmotta si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. “Fedeli sostenitori, non c’è la mia ombra e quindi sarà una bella primavera” dice un ...

Caldaia rotta nel giorno della nascita del figlio : la fattura è sconvolgente : Due figli di cui prendersi cura e una Caldaia rotta. Una scena commovente dalla quale nasce uno splendido gesto di solidarietà. La vita di un genitore è ricca di imprevisti e di responsabilità cui far fronte. Mettere al mondo una vita vuol dire custodirla e proteggerla in ogni modo possibile. Per questo motivo decidere d’avere un figlio non dovrebbe mai essere una decisione presa d’istinto, senza ragionare con calma e porsi la domanda più ...

2 Febbraio 2019 - giorno della Marmotta e Candelora : tra tradizioni e leggende - grande attesa per le “previsioni meteo” di Phil : Come ogni anno c’è grande attesa negli Stati Uniti per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 Febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore del Giorno: se vede la sua ...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : “non mi dimetto”. Monchi : “giorno più doloroso della mia storia di ds” : “Oggi è il giorno più doloroso della mia storia di ds. Mai vissuto una cosa così, una partita del genere è dura e ora possiamo solo chiedere scusa a tutti i tifosi della Roma, quelli che erano qui e quelli che stavano a casa”. Sono le parole di Monchi Monchi, ai microfoni di Roma Tv, dopo la debacle contro la Fiorentina. “Immagino come possano stare oggi i tifosi – aggiunge – e io posso solo ripetere ...

Roma - Monchi : 'Chiedo scusa a tutti - è il giorno più difficile della mia carriera' : difficile trovare le parole, dopo l'umiliante sconfitta che la Fiorentina ha imposto alla Roma col risultato di 7-1. È un Monchi visibilmente provato, infatti, quello che si presenta ai microfoni di ...

Diciotti - Dagospia : la lettera di Matteo Salvini scritta da Giulia Bongiorno - il sospetto della ministra : Non ci sarebbe Carlo Nordio , ma Giulia Bongiorno dietro alla svolta di Matteo Salvini , svolta segnata dalla lettera al Corriere della Sera in cui il vicepremier della Lega afferma che non deve ...

Non solo il giorno della marmotta : da Punxsutawney Phil al bestiame dell’Etiopia alle cipolle dell’Australia - ecco tutti i metodi più strani per le previsioni meteo nel mondo : Punxsutawney Phil è senza dubbio il contributo americano alle più strane tecniche di previsioni meteorologiche del mondo. Si tratta, infatti, di una marmotta che in Pennsylvania il 2 febbraio di ogni anno attraverso la vista o meno della sua ombra prevede l’arrivo precoce della primavera o altre 6 settimane d’inverno. E pensare che il tutto appartiene ad un’antica tradizione che risale alla fine del 1800 associata al nostro Giorno della ...

Groundhog Day - le origini del giorno della marmotta negli USA : dalla Candelora ai ricci dei tedeschi per prevedere il meteo dell’Inverno : Il 2 febbraio di ogni anno, i fedeli seguaci di Punxsutawney Phil attendono con ansia di sapere se la marmotta più famosa del mondo per le previsioni meteo abbia intravisto un po’ della sua ombra al parco Gobbler’s Knob di Punxsutawney, in Pennsylvania. negli Stati Uniti nel Giorno della marmotta (Groundhog Day), che da noi è il Giorno della Candelora, arrivano brutte notizie per gli amanti del caldo e del bel tempo se Phil emerge dalla sua tana ...

THE BEATLES - 30 GENNAIO 1969/ Video - concerto sul tetto della Apple 50 anni fa : il giorno in cui finì il sogno : Il 30 GENNAIO 1969, 50 anni fa, i BEATLES tennero il loro ultimo concerto insieme sul tetto del palazzo della Apple in Saville Row. Il Video

L’uomo del giorno – Azeglio Vicini - anniversario della morte : Azeglio Vicini (Cesena, 20 marzo 1933 – Brescia, 30 gennaio 2018) è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano. Alla guida della nazionale, Vicini espresse un gioco «all’italiana» che assunse, tuttavia, connotazioni piuttosto innovative, senza risultare eccessivamente difensivista. La sua prima esperienza è sulla panchina del Brescia, nel campionato 1967-68, e si concluderà con la retrocessione delle rondinelle in Serie ...

Julen : l'autopsia rivela che il bambino è morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo : Julen, due anni, è precipitato in un pozzo che lo tenuto prigioniero per molti giorni, prima che i soccorritori riuscissero a individuarlo e a riportarlo in superficie, purtroppo già morto. I risultati dell'autopsia hanno rivelato che il piccolo è deceduto lo stesso giorno nel quale è precipitato. l'autopsia sul piccolo Julen La Spagna si è trovata a seguire con dolore e partecipazione la sorte del bambino precipitato nel pozzo nei pressi di ...