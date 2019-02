Blastingnews

: Concorsi Agenzia delle Entrate: 160 posti con invio domanda entro il 4 marzo - Angel64Sonia : Concorsi Agenzia delle Entrate: 160 posti con invio domanda entro il 4 marzo - AntonioRosato88 : RT @Agenzia_Entrate: #Concorsi per 160 #dirigenti all’Agenzia: 150 destinati alla gestione, riscossione e contenzioso dei tributi https://t… - ricrrooll : RT @Agenzia_Entrate: #Concorsi per 160 #dirigenti all’Agenzia: 150 destinati alla gestione, riscossione e contenzioso dei tributi https://t… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) L'ha bandito duepubblici per l'immissione di 160 profili esperti, di cui 150 figure da destinare presso la direzione di uffici prea servizi di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e 10 posizioni da disporre tramite la direzione di uffici prea servizi di gestione dei servizi catastali di pertinenza della stessa. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa si tratta.Bandi di Concorso a2019 La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione ha indetto duepubblici, per titoli ed esami, per l'inserimento di 150 dirigenti di II fascia e di 10 dirigenti di II fascia in possesso dei seguenti titoli accademici e requisiti:diploma di laurea DL ossia laurea specialistica LS o magistrale LM;aver conseguito il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione;detenere il ...