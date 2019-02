Come prevenire ed evitare i maltrattamenti a scuola

dilei

: @GiuMov @mimmopesce1 Essendo milanista vorrei indicazioni su dove recarmi per scendere rapidamente stasera, meglio… - AngeloDeiana : @GiuMov @mimmopesce1 Essendo milanista vorrei indicazioni su dove recarmi per scendere rapidamente stasera, meglio… - Greta94007355 : @CABRERA78s @fyrewinter meglio prevenire che curare come si dice no?:) ?? - TecnoWizBlog : Come prevenire il furto del notebook -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Bambini maltrattati, insultati, lasciati al freddo e strattonati: non sono rassicuranti, le immagini che i telegiornali rimandano. Dagli asili nido e sino alle scuole elementari, ci sono casi che – effettivamente – destano preoccupazione. Sebbene le strutture d’eccellenza, in Italia, siano nettamente la maggioranza.Tuttavia,è possibile. Ed è fondamentale. Esporre un bimbo ad una qualsiasi forma di maltrattamento o abuso, ad un comportamento pregiudizievole o a situazioni di disagio, può influenzare la sua salute psico-fisica e compromettere il suo sviluppo. L’asilo nido, ma anche lamaterna e laprimaria, dovrebbero essere per il piccolo luoghi in cui sentirsi sicuro e protetto: è per questo motivo che Save the Children ha diffuso, già lo scorso anno, il Manuale per la formazione sul Sistema di tutela delle ...