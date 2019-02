Caso Diciotti e Tav | Salvini a Di Maio

Caso Diciotti - le mie otto ragioni per il No all’autorizzazione a procedere contro Salvini : Ho grande rispetto e stima per Marco Travaglio, Antonio Padellaro e Peter Gomez; proprio per questo dico sommessamente – dalla tribuna di un giornale libero come il Fatto – che le interessanti argomentazioni esposte nell’editoriale di ieri a firma del direttore per il “sì” all’autorizzazione a procedere contro Salvini (e quelle di altri intellettuali intervenuti nel dibattito) non tengono nel giusto conto le otto ragioni per il ...

Caso Diciotti - Lega in piazza per dire no al processo contro Matteo Salvini : Oggi, sabato 2 febbraio, e domani, domenica 3 febbraio, la Lega scende in piazza e raccoglie firme per dire no al processo contro Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, e numero uno leghista, è infatti indagato per sequestro di persona e di minori. Circa una settimana fa, infatti, il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere proprio contro Salvini. I fatti sono noti: il ministro, secondo l'accusa, bloccando la ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : “Tutta la verità sul Caso Diciotti e le accuse a Matteo Salvini” : Su cosa deve decidere il Senato a proposito del caso Diciotti e sull’immunità a Matteo Salvini? E’ vero che come scrivono Il Messaggero e La Stampa non completare “la” Tav può costare 24 miliardi? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 19esimo appuntamento della seconda stagione di Balle Spaziali, un programma realizzato in esclusiva per la piattaforma tv Loft (www.iloft.it e app Loft). Su ...

Non consegnerò Matteo Salvini alla magistratura! Pier Ferdinando Casini e il Caso Diciotti : In questi giorni di fibrillazione per il voto al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti, gli schieramenti canonici tra maggioranza e opposizione stanno saltando."Sto riflettendo con molta serietà. Ma un presupposto mi è chiaro. Il tema non è Matteo Salvini". Pier Ferdinando Casini "salverà" il ministro dell'Interno sul caso Diciotti: "Questa è una questione che riguarda l'equilibrio ...

Pier Ferdinando Casini e il Caso Diciotti : "Non consegnerò Matteo Salvini alla magistratura" : "Sto riflettendo con molta serietà. Ma un presupposto mi è chiaro. Il tema non è Matteo Salvini". Pier Ferdinando Casini "salverà" il ministro dell'Interno sul caso Diciotti: "Questa è una questione che riguarda l'equilibrio istituzionale tra poteri dello Stato. Tutti dovranno farci i conti perché s

Sondaggi elettorali - flop M5S : perde lo 0 - 7%. Italiani sono con Salvini per il Caso Diciotti : Secondo il Sondaggio realizzato da Emd Acqua per Agorà il 57 per cento degli Italiani pensa che il Senato dovrebbe votare contro l’autorizzazione a procedere, evitando così il processo a Salvini, Solo il 38 per cento ritiene che il vicepremier debba difendersi davanti ai giudici. Si schierano contro l'autorizzazione a procedere il 97 per cento degli elettori della Lega e il 66 per cento dei sostenitori del M5S.Continua a leggere

Caso Diciotti - Giulia Bongiorno : "Salvini? Non rischia nulla" : "Nel Caso della nave Diciotti il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non rischia nulla". Giulia Bongiorno ne è più che sicura. Il ministro della Pubblica amministrazione è stata ospite di Tagadà, su La7, e nel corso del suo intervento in trasmissione ha così commentato la richiesta a procedere per il vicepremier avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania."Salvini non rischia nulla, perché credo che sia innegabile che le sue decisioni sono ...

Diciotti - il capogruppo M5s al Senato : “Caso si scuola che creerà precedente. Il voto? Capire prima cosa è successo” : La definiscono una “vicenda nuova“, anzi un “caso di scuola” che creerà addirittura un precedente. È in questo modo che i Senatori del Movimento 5 stelle definiscono la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata in Senato nei confronti di Matteo Salvini dal tribunale dei ministri di Catania con l’accusa di sequestro di persona aggravato per la vicenda della nave Diciotti. “Siamo in un caso di scuola, un ...

Matteo Salvini e il Caso Diciotti - il "musicarello" del Capitano : Alla fine, se davvero Matteo Salvini andrà a processo per Nave "Diciotti", come fossimo al fantacalcio della politica, è assolutamente certo che i suoi amici convocheranno l'avvocata-ministra Giulia Bongiorno affinché, a futura memoria di "Blob", replichi il suo pezzo teatrale più intenso: munita di cellulare, si precipita in strada e, come già al tempo della difesa di Andreotti indagato per mafia, con tono da ...

Caso Diciotti - il capogruppo del M5S alla Camera D'Uva difende Salvini : Qui si parla di azione politica'. Così il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Francesco D'Uva in una intervista al Corriere della Sera spiega la posizione sul Caso …

Salvini contro i magistrati sul Caso Diciotti : In Italia Di Maio accusa i governi precedenti per la recessione tecnica. Il vicepremier del M5s: “I nostri predecessori hanno mentito: non ci hanno portato fuori dalla crisi”. Il pil in Italia è calato dello 0,2 per cento nel quarto trimestre del 2018, dopo una contrazione dello 0,1 nel terzo. Il pr

'Caso Diciotti' : per la maggioranza degli italiani Salvini non deve andare a processo : Un sondaggio diffuso oggi dal talk show politico Agorà, trasmissione di punta dell'informazione di Rai Tre, ha dato la possibilità di conoscere l'opinione degli italiani sulla richiesta di autorizzazione a procedere pervenuta al Senato nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Come molti sapranno, al segretario della Lega il Tribunale dei Ministri di Catania ha contestato il reato di sequestro di persona aggravato a causa del ...

Salvini : processo per il Caso Diciotti sarebbe un'invasione di campo : Roma, 31 gen., askanews, - 'Convocatemi. Son curioso di sapere perché meriterei 15 anni di carcere'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito ad un eventuale processo davanti alla ...

Caso Diciotti - Salvini : 'Il processo sarebbe un'invasione di campo' - : Il vicepremier torna sulla richiesta di autorizzazione a procedere: quello nei confronti della nave fu un "atto politico che rifarei". Poi avverte il M5s: "Ognuno voti secondo coscienza", ma "chi ...