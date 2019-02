Tecnologia & Salute | disattivare l’account Facebook migliora la vita

meteoweb.eu

: Dirk io penso, e ho scritto, che la cultura umanistica è la chiave della leadership di un paese nell’era della tecn… - CarloCalenda : Dirk io penso, e ho scritto, che la cultura umanistica è la chiave della leadership di un paese nell’era della tecn… - Agenzia_Ansa : Smartphone in calo in 2018,è prima volta. Analisti, consegne a 1,43 mld. Giù Samsung e Apple,cresce Huawei | #ANSA - LaStampa : È arrivato in rete il secondo zibaldone di password rubate: quasi tre miliardi i nominativi trafugati… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Una ricerca condotta dalla Stanford University e dalla New York University, “The welfere effects of social media”, si è soffermata sugli effetti della disconnessione delle persone dai social: i ricercatori hanno studiato 2.844 utentiassegnando ad alcuni di loro il compito diper un mese il loro account. La disattivazione ha comportato effetti positivi, soprattutto dal punto di vista della felicità, della soddisfazione, della depressione e dell’ansia. Alcuni degli utenti hanno deciso di continuare a farne a meno del popolare social anche quando lo studio si è concluso. Nonostante i risultati, si è precisato che lo studio non vuole in alcun modo negare gli aspetti positivi di, che consente di restare in contatto con familiari ed amici, oltre ad essere fonte di informazione e intrattenimento.L'articolo: ...