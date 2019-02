Sci alpino | Gigante Garmisch 2019 | otto azzurri al via | gara a rischio cancellazione per

Sci alpino - Slalom Maribor 2019. Chiara Costazza : “Contenta per l’ottavo posto - ai Mondiali per fare meglio” : Chiara Costazza ha conquistato un discreto ottavo posto nello Slalom di Maribor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurra si è ben comportata nelle due manche in terra slovena e il risultato può infonderle ottimismo in vista degli imminenti Mondiali di Are. Queste le diChiarazioni che Costazza ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “L’ottavo posto è il mio miglior risultato stagionale, ma non è quello a ...

Sci alpino – Mikaela Shiffrin a quota 56! Pazzesca vittoria nello slalom di Maribor - Costazza migliore azzurra : Costazza ottava nello slalom di Maribor: è il miglior risultato stagionale. Shiffrin Pazzesca nella prima manche: trionfo numero 56 Se ti chiami Mikaela Shiffrin, puoi fare il diciottesimo tempo nella seconda manche e vincere comunque con un distacco abissale. La statunitense stacca anche Vreni Schneider e conquista la vittoria numero 56 in carriera in Coppa del mondo trionfando nello slalom di Maribor, ultima gara delle donne prima ...

Sci alpino femminile - slalom speciale Maribor 2019 : Shiffrin concede il bis - solo 5ª Vlhova. Costazza chiude all'8° posto : La statunitense Mikaela Shiffrin si conferma al vertice e dopo il gigante, vinto ex-aequo con Vlhova, si impone anche nello slalom speciale Maribor, settimo per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Seconda manche deludente per la slovacca e deve accontentarsi del quinto posto finale, mentre alle spalle di 'sua maestà' si piazzano la svedese Anna Swenn ...

Sci alpino - Slalom Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin vince in scioltezza ed aggiorna il libro dei record. Ottava Chiara Costazza : Incontenibile, inesorabile, inafferrabile. Mikaela Shiffrin completa il weekend perfetto a Maribor (Slovenia) e vince anche lo Slalom dopo aver già messo in cascina il gigante di ieri. Anche la prova odierna ha messo in mostra una fuoriclasse impareggiabile, pronta a stupire anche nei Mondiali di Are che inizieranno tra pochi giorni. Dopo una prima manche nella quale aveva letteralmente dominato la detentrice della Coppa del Mondo è scesa con ...

LIVE Sci alpino - Slalom Maribor 2019 in DIRETTA : Holdener in testa - Costazza da top ten. Shiffrin per il bis in Slovenia : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione ...

Sci alpino – Slalom femminile di Maribor : Mikaela Shiffrin show - un secondo di vantaggio su Vlhova : Pazzesca Shiffrin nello Slalom di Maribor: ha un secondo di vantaggio su Vlhova. Costazza decima, qualificate anche Irene Curtoni e Della Mea Ultima gara di Coppa del mondo femminile prima della partenza per i Mondiali. A Maribor, nella prima manche dello Slalom, Mikaela Shiffrin dà un’incredibile dimostrazione di forza andando al comando con un secondo netto di vantaggio su Petra Vlhova, che nel gigante del giorno prima aveva ...

Sci Alpino- Mondiali di Are : Mattia Casse tra i convocati : Anche Mattia Casse ai Mondiali di sci alpino di Are Mattia Casse, 29enne poliziotto piemontese, avrà la sua chance iridata. Dopo i buoni risultati ottenuti nelle prove della discesa di Garmisch Partenkirchen, che Casse non ha potuto finalizzare in gara a causa della cancellazione della stessa, uniti alla crescita di rendimento mostrata nel corso della stagione, i tecnici azzurri, di concerto con il Presidente Flavio Roda, hanno deciso di ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2019 in DIRETTA : gara cancellata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulla mitica Kandahar, una delle piste simbolo dell’intero Circo Bianco, andrà in scena l’ultima gara veloce prima dei Mondiali di Are: si preannuncia grande spettacolo in Germania con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per la conquista dell’ambita vittoria e per salire sul podio. ...

LIVE Slalom speciale Maribor 2019 - diretta classifica tempo reale Sci alpino femminile : Shiffrin in testa alla 1ª manche. 10ª Costazza : diretta Slalom speciale Maribor, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Maribor 2019 Radvanje, ventiseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica PRIMA MANCHE Slalom speciale Maribor 1. Mikaela Shiffrin , USA, 50.05 2. Petra Vlhova , SVK, +1.00 3. Anna Swenn Larsson , SWE, +1.09 4. Frida ...

