Samsung Galaxy S10 | prezzo e data di uscita Quando lo potremo acquistare? Info e

Tutti in un video ufficiale Samsung Galaxy S10 e smartphone pieghevole il 2 febbraio - il futuro è sorprendente? : Già oggi 2 febbraio sia il Samsung Galaxy S10 che lo smartphone pieghevole Samsung potrebbero essere stati svelati dal produttore in un suo video ufficiale, pubblicato solo qualche minuto fa sul relativo canale ufficiale YouTube e repentinamente scovato dalla nostra redazione. Lo esamineremo, secondo per secondo, con i nostri lettori, indicando il minutaggio esatto in cui c'è qualcosa davvero di interessante sulla quale soffermarsi. Come ...

Le cover dei Samsung Galaxy S10 sono già in vendita : Il venditore di accessori totallee ha deciso di anticipare i tempi e ha già dato il via alla vendita delle custodie protettive dei Samsung Galaxy S10 L'articolo Le cover dei Samsung Galaxy S10 sono già in vendita proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung Galaxy S10 Lite si mostra nei primi presunti render ufficiali - con doppia fotocamera posteriore : Dopo aver visto i probabili render stampa di Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, tocca al più piccolo dei tre flagship, indicato finora con il termine Samsung Galaxy S10 Lite ma che potrebbe essere commercializzato col nome di Galaxy S10E. Il modello più piccolo, caratterizzato da uno schermo da 5,8 pollici, dovrebbe avere una singola fotocamera frontale, […] L'articolo Anche Samsung Galaxy S10 Lite si mostra nei primi presunti ...

Utilissima rottamazione sul volantino Expert : quanto si risparmia sui Samsung Galaxy e iPhone fino al 17 febbraio : Impossibile non prendere in considerazione la rottamazione del volantino Expert valido fino al prossimo 17 febbraio. Grazie a qualche device usato e magari chiuso nel cassetto sarà possibile beneficiare di uno sconto su svariati Samsung Galaxy ma anche su qualche iPhone. Le occasioni non mancano presso le catene di elettronica fisiche della catena, con la possibilità di disfarsi pure di qualche telefono non più in uso. L'iniziativa del ...

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia – Domani le semifinali della 41ª edizione : Igor-UYBA apre le danze : Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia: Verona è pronta, sarà grande spettacolo all’AGSM Forum. Sabato via alle danze: apre Igor-UYBA alle 18, Savino-Imoco alle 20.30. Live su Rai Sport + HD Ultimi ritocchi all’AGSM Forum, vestito a festa per ospitare le Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia. Dopo una lunga attesa, sabato 2 febbraio alle 18.00 la prima semifinale della 41^ Coppa Italia di Serie A1 tra la detentrice del trofeo Igor ...

Samsung non è più nella pelle e mostra Samsung Galaxy Fold in video : Dal canale YouTube di Samsung Vietnam arriva un video che ci fornisce qualche anticipazione su cosa il colosso coreano immagina per il futuro L'articolo Samsung non è più nella pelle e mostra Samsung Galaxy Fold in video proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 no brand riceve Android 9 Pie anche in Italia : Samsung Galaxy Note 9 sta ricevendo l'aggiornamento a Android 9 Pie anche in Italia con un file che pesa quasi 1,6 GB e porta le patch di sicurezza di gennaio. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 no brand riceve Android 9 Pie anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

In un video di Samsung c’è (forse) un’anteprima del Galaxy pieghevole : C’è sempre più attesa per i nuovi smartphone che Samsung presenterà a ridosso del Mobile World Congress di fine febbraio. Oltre ai dispositivi della gamma Galaxy S10 il gigante coreano dovrebbe mostrare finalmente un modello definitivo dello smartphone con display pieghevole che aveva anticipato sul finire dell’anno scorso, e un video pubblicato in queste ore dà una piccola, ulteriore anticipazione di ciò che potremmo aspettarci dal ...

Dal 1 febbraio i Samsung Galaxy S9 Wind e 3 Italia con Android Pie (XXU2CRLO) : Si accodano i Samsung Galaxy S9 brandizzati Wind e 3 Italia alle danze dell'aggiornamento Android 9.0 Pie, che arriva anche per loro, a distanza di soli pochi giorni dalla ricezione dell'upgrade da parte dei serigrafati Vodafone, e di circa una settimana dai marchiati TIM. Non si sono fatti troppo attendere questi esemplari, che solitamente impiegano più tempo prima che il software venga messo a punto e rilasciato. Buon per chi ha deciso di ...

Manca davvero poco ad Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus? La terza beta lo conferma : Oggi 1 febbraio abbiamo una certezza in più sull'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus: non possiamo in effetti prendere sotto gamba il rilascio, avvenuto proprio in queste ore e notificato anche da SamMobile, della terza beta del firmware che include anche l'interfaccia personalizzata One UI. Senz'altro una bella notizia, espressione del fatto che gli sviluppatori stanno lavorando di buona lena all'implementazione della ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ ricevono la terza beta di Android 9 Pie con le patch di sicurezza di febbraio : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ stanno iniziando a ricevere la terza beta di Android 9 Pie, con tanto di patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2019. L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ ricevono la terza beta di Android 9 Pie con le patch di sicurezza di febbraio proviene da TuttoAndroid.

Alla grande il 1 febbraio con Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : peso e dettagli firmware : Il mese di febbraio inizia nel migliore dei modi per tutti i possessori di un Samsung Galaxy Note 9 Vodafone che, oramai da qualche tempo, aspettavano l'arrivo di Android 9 Pie e pure dell'interfaccia proprietaria One UI. La distribuzione del firmware è appena partita proprio in questa mattinata, come testimoniato dalle prime notifiche via OTA del parchetto. Avevamo già annunciato l'imminente rilascio del pacchetto software, grazie Alla ...

Colorazioni e aspetto ufficioso per il Samsung Galaxy S10 : tanti spunti per iniziare febbraio : Siamo entrati nel mese di febbraio, quello che prevede la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, e puntualmente sono trapelate le prime immagini che ci potrebbero fornire lo smartphone nelle sue vesti ufficiali. Dopo aver osservato le ultime indiscrezioni riguardanti il suo comparto hardware, con un approfondimento nella giornata di ieri in merito alla possibile batteria del device, oggi tocca dunque analizzare la componente ...

Ecco le prime immagini ufficiali di Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus : A meno di venti giorni dalla presentazione Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus si mostrano in un mucchio di render stampa ufficiali coerenti con quanto trapelato fino ad ora. L'articolo Ecco le prime immagini ufficiali di Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus proviene da TuttoAndroid.