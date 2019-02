Pil | Calenda | “Recessione? Serve piano di investimenti Io a disposizione ma Di Maio come

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 febbraio 2019) “Siamo in recessione. I dati del Pil peggiorano, ma non dipende solo dal ciclo economico, ma anche dagli errori fatti da questo governo”. Lo ha detto Carloai giornalisti a margine di un’iniziativa di alcune associazioni europeiste all’Auditorium Rieti a Roma. “Stiamo peggiorando rispetto agli altri Paesi europei. Bisogna mettere subito in campo undi. Sono adel ministro Di, cheal solito non mi ha risposto, per fare il punto della situazione e trovare le misure più adeguate”.L'articolo Pil,: “Recessione?di. Io ama Dial solito non mi risponde” proviene da Il Fatto Quotidiano.