Non gettate le vostre cuffie! Galaxy S10 potrebbe avere il jack da 3 | 5 mm

androidworld

: RT @schneegurochka: Ragazzini di merda che inquinano coi loro fazzoletti smocciolati e i genitori di merda che 'buttalo di nascosto, non ti… - hachiko501 : RT @schneegurochka: Ragazzini di merda che inquinano coi loro fazzoletti smocciolati e i genitori di merda che 'buttalo di nascosto, non ti… - viinsomer : RT @schneegurochka: Ragazzini di merda che inquinano coi loro fazzoletti smocciolati e i genitori di merda che 'buttalo di nascosto, non ti… - schneegurochka : Ragazzini di merda che inquinano coi loro fazzoletti smocciolati e i genitori di merda che 'buttalo di nascosto, no… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Dopo i render trapelati diS10 Plus e quelli dei modelli entry level , per non parlare delle ultime indiscrezioni sui prezzi , il mondo delle voci trapelate oggi porta nuova intelligence sui prossimi top gamma Samsung. Il nuovo rumor tocca un argomento "caldo" per tanti appassionati, ossia la presenza o meno delda 3,5 mm.