Lecce | passata la paura per Scavone | il collega Beretta lo va a trovare dopo lo scontro

Lecce - Scavone sta meglio : “passata la paura - ha subito un’iposistolia” : Manuel Scavone, dopo l’enorme paura di ieri, sta decisamente meglio a seguito di una nottata di controlli in ospedale: ne ha parlato il medico del Lecce Manuel Scavone sta decisamente meglio dopo la grande paura di ieri sera. Il calciatore durante Lecce-Ascoli (gara sospesa a data da destinarsi), ha sbattuto la testa violentemente sul terreno rimanendo senza sensi per qualche secondo e venendo immediatamente trasportato in ospedale ...