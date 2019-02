Fausto Leali | età | canzoni e carriera del coach di Ora o mai più

termometropolitico

(Di sabato 2 febbraio 2019): età,deldi Ora o mai piùe chi èè nato nel 1944 a Nuvolento, in provincia di Brescia. Fin da piccolo si appassiona al mondo della musica, imparando a suonare la chitarra con il proprio maestro Tullio Romano. All’età di 14 anni riesce ad entrare nell’orchestra di Max Corradini, come professionista, e all’età di 17 anni incide il suo primo 45 giri con il nome diDenis e scrive la canzone “Amarti così”.è uno deidel talent show targato Rai, “Ora o mai più“, condotto da Amadeus. Lo accompagnano personaggi del calibro di Donatella Rettore e Marcella Bella.Gli esordi diNel 1967 incide il brano “A chi”, il quale diventa un grandissimo successo, vendendo oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo.decide di partecipare a Sanremo nel 1968 con la canzone “Deborah” ...