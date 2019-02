Coppa d' Asia 2019 | Giappone | spogliatoio pulito e ringraziamenti dopo il ko in finale

Xavi diventa un veggente : Qatar campione in Coppa d'Asia - lui aveva predetto tutto... : Un pronostico clamoroso, che nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo così come la grande educazione e il grande rispetto del Giappone e di tutta la sua delegazione. I nipponici, come si può ...

Calcio - il Qatar ha vinto la Coppa d’Asia! Sconfitto il Giappone per 3-1 - prima volta storica : Il Qatar ha vinto la Coppa d’Asia 2019 sconfiggendo il Giappone per 3-1, la squadra allenata da Sanchez ha alzato al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia in una finale dall’epilogo inatteso. Allo Zayed Sports City Stadium di Dubai (Emirati Arabi Uniti) i mediorientali hanno giocato una partita di tutto cuore e sacrificio, annichilendo i nipponici che non sono riusciti a confermare il pronostico della vigilia. Il Qatar ...

Qatar nella storia : 3-1 al Giappone e prima vittoria in Coppa d’Asia a due anni dal mondiale in casa : La prima volta, in casa, a due anni da un mondiale vissuto da organizzatore. Il Qatar ha battuto per 3-1 il più quotato Giappone e ha conquistato la prima Coppa d’Asia della sua storia davanti al pubblico dello Zayed Sports City Stadium. Il torneo torna così in Medio Oriente (l’ultima nazionale a vincere la competizione fu l’Iraq nel 2007), dopo che le precedenti due edizioni erano state vinte dall’Australia e dallo stesso ...

Il Qatar vince la Coppa d'Asia : Giappone ko 3-1 : ROMA - Per la prima volta nella sua storia, il Qatar è campione d'Asia. Nella finale giocata ad Abu Dhabi, la nazionale guidata dallo spagnolo Felix Sanchez supera 3-1 il Giappone e per la prima volta ...

Al Qatar la Coppa D’Asia : battuto il Giappone in finale : I Qatarioti vincono per la prima volta. La squadra di Felix Sanchez si poggia sul nucleo dell’Al-Sadd di Stefano Ravaglia Il Qatar, tre anni prima del discusso Mondiale che ospiterà nel novembre 2022, vince la sua prima Coppa D’Asia, battendo 3-1 in finale il Giappone. La nazionale Qatariota, dopo aver vinto il girone con Libano, Corea del Nord e Arabia Saudita (tre vittorie, dieci gol fatti e nessuno ...

