Cina | governo vara restrizioni ai danni delle influencer

Bernini : ‘Italia in recessione - governo si dimetta prima di trasCinarci nella bancarotta’ : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), la presidente dei senatori di Forza Italia la presidente dei senatori di Forza Italia, l’avvocatessa e costituzionalista bolognese Anna Maria Bernini, figlia del giurista, anch’egli forzista nonché ex ministro, Giorgio Bernini, ha rilasciato stamattina le sue dichiarazioni a proposito della situazione economica generale che starebbe attraversando il nostro Paese. Infatti, stando ...

Cina - il governo riconosce un altro vescovo "clandestino" : ...rappresentanti locali del 'Fronte Unito' - cercano il contatto con vescovi cosiddetti 'clandestini' per convincerli a normalizzare la loro condizione secondo le regole stabilite dalla politica ...

Cina - governo presenta app per scovare debitori : Le autorità cinesi hanno in questi giorni presentato una app 'scova debitori' . La realizzazione del programma era stata commissionata alcuni mesi fa a un gruppo di ricercatori dell'università di ...

Cina - motore di ricerca Bing inaccessibile da mercoledì : gli utenti ipotizzano una nuova censura del governo : “Connessione non riuscita“. Da ieri gli utenti cinesi che cercano di accedere al motore di ricerca Bing (cn.Bing.com), di proprietà di Microsoft, leggono questo messaggio. Secondo molti cibernauti che hanno verificato l’inaccessibilità al browser, il più importante tra quelli stranieri disponibili in Cina, si tratta dell’ennesimo caso di sito web bloccato dai censori di Pechino. A diffondere per primi la notizia sono ...

"Landini rafforzi la Cgil - viCina a giovani e precari e rigorosa con il Governo". Intervista a Guglielmo Epifani : "Il Paese ha bisogno di una Cgil forte e per questo di una Cgil unita. La prima battaglia che deve lanciare Landini è quella del lavoro e degli investimenti". Guglielmo Epifani è uno che la Cgil la conosce benissimo perché l'ha guidata dal 2002 al 2010. Una lunga e difficile stagione, che nel 2008 ha registrato il gran rifiuto nei confronti di Silvio Berlusconi e del suo modello contrattuale sottoscritto invece da Cisl e ...

Huawei - il fondatore Ren : “Amo la Cina - ma non ho mai spiato per il governo”. Alta tensione tra Pechino e il Canada : “Amo il mio Paese, la Cina, ma non ho mai spiato per conto del governo”. A dirlo è Ren Zhengfei, fondatore del colosso delle comunicazioni Huawei, che nel quartier generale di Shenzhen, parlando con i giornalisti stranieri, respinge i sospetti di collusione tra la compagnia e il governo della repubblica popolare. “Huawei non ha mai ricevuto da alcun governo richieste di fornire informazioni improprie”, ha aggiunto ...

Guerra dei dazi - Stati Uniti e Cina avviCinano posizioni. Governo cinese : “Passi in avanti su temi strutturali” : Cina e Stati Uniti segnalano progressi verso la risoluzione della Guerra dei dazi, al termine dei tre giorni di colloqui sul commercio bilaterale che si sono conclusi a Pechino tra le delegazioni cinesi e statunitensi. Cina e Stati Uniti hanno "gettato le fondamenta" per risolvere la disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie dopo "estesi, profondi e dettagliati" colloqui, ha fatto sapere il Ministero del Commercio cinese: le ...

Sea Watch - lite con accordo nel governo. L'Italia accoglierà una deCina di persone che saranno affidate alla Chiesa Valdese : Hanno litigato fino a notte fonda sul destino dei migranti. Anche dopo le due ore di vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio , concluso quasi all'...

Sea Watch - accordo nel governo : "Italia accoglierà una deCina di migranti" : Donne e bambini saranno affidati alla Chiesa Valdese senza oneri per lo Stato. Salvini: "D'ora in poi arrivi solo a costo zero". E chiosa: "L'immigrazione la gestisce il ministro dell'Interno"

Il Governo in soccorso di Carige - Usa e Cina vicini all'accordo : LA TECNOLOGIA RIPRENDE A CORRERE: SOFTBANK +5% Da segnalare il balzo in avanti di Softbank, il colosso dell'alta tecnologia con ramificazioni in tutto il mondo, si mette in luce con un rialzo del 5%, ...

Terremoto Catania “ViCinanza a attenzione dal governo” : Gli interventi per fare fronte all’emergenza sull’Etna sono stati la “testimonianza della vicinanza e dell’attenzione del governo in un momento drammatico per la popolazione”. Lo ha affermato il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, durante l’incontro con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli a Palazzo Minoriti. Il prefetto ha “ringraziato tutto ...

Cina - morto ex portavoce governo nel 1989 negò morti di piazza Tienanmen : Aveva detto al mondo che nessuno era stato ucciso in piazza Tienanmen nella repressione del 1989. Yuan Mu, ex portavoce del governo cinese, è morto il 13 dicembre all'età di 90 anni, ma Pechino ha preferito ...

UCina - delusi da Governo su porticcioli : MILANO, 24 DIC - "Fortissima delusione" è stata espressa da Ucina Confindustria nautica "per la mancata risposta del Governo" nella Legge Finanziaria sul tema dei porti turistici. Nonostante il ...

UCina - delusi da Governo su porticcioli : ANSA, - MILANO, 24 DIC - "Fortissima delusione" è stata espressa da Ucina Confindustria nautica "per la mancata risposta del Governo" nella Legge Finanziaria sul tema dei porti turistici. Nonostante ...