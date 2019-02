Baywatch - ecco come si rimasterizza un vecchio telefilm : Pronti a vedere la corsa al rallentatore di Pamela Anderson alias CJ Parker come non l’avete mai vista prima? O vedere Mitch Buchannon/David Hasselhoff salvare i malcapitati del mare in qualità senza precedenti? Se anche il vostro immaginario è stato segnato indelebilmente da Baywatch, durante la sua messa in onda originale dal 1989, ora avrete la possibilità di rivedere tutti gli episodi rinverditi grazie a una qualità dell’immagine ...