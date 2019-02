Sanremo 2019 | chi sono Shade e Federica Carta | in gara con Senza farlo apposta

Francesco Renga a Sanremo 2019 con "Aspetto che torni" : testo e video : Il cantante torna sul palco dell'Ariston in gara tra i Big. Ecco cosa c'è da sapere

Chi sono i Boomdabash - in gara a Sanremo 2019 con "Per un milione" : Tutto quello che c'è da sapere sulla band salentina, dal debutto in Puglia alla conquista delle classifiche con Loredana...

Sanremo 2019 : chi è Enrico Nigiotti - in gara con "Nonno Hollywood" : Tutto quello che c'è da sapere sul cantautore livornese, finalista ad "X Factor 2017"

Sanremo 2019 sempre più contro Matteo Salvini : arriva anche Fiorella Mannoia : sempre più Festival di Sanremo contro Matteo Salvini : arriva pure Fiorella Mannoia . Il parterre degli ospiti della 69/a edizione di Sanremo , 5-9 febbraio, si arricchisce del nome della cantantessa ...

Enrico Nigiotti a Sanremo 2019 con "Nonno Hollywood" : testo e video : Il cantante toscano, finalista ad "X Factor 2017", di nuovo sul palco dell'Ariston. Nel 2015 partecipò con "Qualcosa da...

I primi 10 anni di carriera di Marco Mengoni : il cantante festeggia a Sanremo 2019 : Ospite della 69ª edizione del Festival Marco Mengoni festeggia i 10 anni di carriera Marco Mengoni, sarà ospite del 69° Festival di Sanremo, targato Claudio Baglioni. Il cantautore torna all’Ariston dopo la clamorosa vittoria nel 2013 con L’essenziale e dopo aver partecipato come ospite nel 2014 per omaggiare Sergio Endrigo sulle note di Io che amo solo te e festeggia i primi dieci anni di carriera. Intanto Hola (I Say) feat. Tom Walker, ...

Boomdabash a Sanremo 2019 con "Per un milione" : testo e video : Il gruppo musicale di origine salentina per la prima volta sul palco dell'Ariston. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Patty Pravo e Briga a Sanremo 2019 con "Un po' come la vita" : testo e video : La cantante e il rapper (ex "Amici") per la prima volta in gara insieme tra i Big. Ecco cosa c'è da sapere

Federica Carta e Shade a Sanremo 2019 con "Senza farlo apposta" : testo e video : La cantante (ex "Amici") e il rapper, beniamini dei più giovani, per la prima volta in gara tra i Big. Ecco cosa c'è da...

Sanremo 2019 - le misure di sicurezza : zona rossa e pass "hitech" : Sanremo 2019, le misure di sicurezza: zona rossa e pass "hitech" L'edizione 2019 del Festival sarà blindata: pronte nuove barriere antipanico, che resisteranno alla pressione del pubblico, e una zona cuscinetto per evitare commistione tra pubblico e addetti ai lavori. Poi body scanner e lettori per contare i presenti ...

Luis Fonsi a Sanremo 2019 : biografia e carriera - chi è il cantante : Luis Fonsi a Sanremo 2019: biografia e carriera, chi è il cantante Luis Alfonso Rodriguez Lopez-Cepero, in arte Luis Fonsi, è nato a Portorico nel 1978 ma si è trasferito da bambino con la famiglia a Orlando, in Florida. Studia musica fin da piccolo alla Florida State University, in cui prende un master in Vocal Performance. Gli esordi del cantante Dopo una lunga gavetta tra provini e tentati approcci a etichette discografiche della ...

Sanremo 2019 : Fiorella Mannoia ospite del Festival : Fiorella Mannoia A Sanremo 2019 ci sarà anche Fiorella Mannoia. La cantante romana farà parte degli ospiti del Festival, in onda su Rai 1 da martedì 5 a sabato 9 febbraio con la conduzione di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. L’ospitata di Fiorella – già giurata di Sanremo Giovani – coinciderà con il lancio del suo nuovo progetto discografico: on air da oggi in tutte le radio con il singolo “Il peso del ...

Fiorella Mannoia a Sanremo 2019 : Striscia torna a pungere Baglioni : Fiorella Mannoia a Sanremo 2019: Striscia la Notizia interviene su Baglioni Il parterre degli ospiti della 69esima edizione del Festival di Sanremo si arricchisce anche del nome della grande interprete della musica italiana Fiorella Mannoia. Cosa sarebbe il festival senza le polemiche “che muoiono sull’ultima nota del brano vincitore”, come ha sostenuto di recente Maurizio Costanzo? Da giorni Striscia la Notizia continua a ...