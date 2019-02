Mondiali di snowboard – Perathoner centra la semifinale nello snowboardcross maschile

LIVE Snowboardcross - Mondiali 2019 in DIRETTA : Michela Moioli ed Emanuel Perathoner a caccia di una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali dei Mondiali 2019 di Snowboardcross a Solitude (USA). Subito grandi emozioni in questa rassegna iridata con l’Italia che potrà ambire alle medaglie in entrambe le gare. Al maschile Emanuel Perathoner, vincitore dell’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia, ha dominato le qualificazioni di ieri ed ora è pronto a dimostrare nuovamente la sua forza e salire sul podio. Pronto ad essere ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : il tabellone femminile. Tutte le batterie ed i qualificati alla fase finale : Avanti tutta le azzurre nelle qualifiche dei Mondiali di Snowboardcross in quel di Solitude: comanda Eva Samkova, ma l’Italia porta tutta la pattuglia alle fasi finali: quarta Michela Moioli, settima Francesca Gallina, nona Raffaella Brutto, quattordicesima Sofia Belinghieri. Andiamo a scoprire il tabellone con tutti gli scontri di domani. tabellone FEMMINILE Mondiali Snowboardcross Quarti di finale Prima batteria SAMKOVA Eva CZE ODINE ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Eva Samkova guida dopo le qualifiche - italiane avanti tutta con Moioli quarta : Iniziato in quel di Solitude, in terra statunitense, il cammino del cross nei Mondiali di snowboard 2019. Si sono svolte oggi le qualifiche, nella prova al femminile in testa troviamo la ceca Eva Samkova. Prova strepitosa da parte della 25enne che nel proprio eccezionale palmares (già oro olimpico in quel di Sochi), non vanta ancora allori a livello iridato. La nativa di Vrchlabí ha timbrato il crono di 1:08.71, superando di 62 centesimi la ...

Snowboardcross – Mondiali di Solitude - Emanuel Perathoner segna il miglior tempo delle qualificazioni : Grande prestazione di Emanuel Perathoner nelle qualificazioni dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude Emanuel Perathoner segna il miglior tempo nelle qualificazioni dei Mondiali di Snowboardcross 2019. A Solitude (USA) l’italiano ha fermato il cronometro sull’1:04.19, davanti al padrone di casa Mick Dierdorff, al tedesco Paul Berg ed allo spagnolo Lucas Eguibar. Gli altri azzurri in gara che si sono qualificati nella seconda ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : il tabellone maschile. Tutte le batterie ed i qualificati alla fase finale : Con le qualificazioni odierne, si è definito il tabellone maschile della fase finale dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). Tutti e quattro gli azzurri in gara hanno ottenuto il pass. Emanuel Perathoner ha fatto registrare il miglior tempo ed è quindi testa di serie del tabellone, posizionato nella prima batteria degli ottavi di finale. Nella quarta troveremo invece Michele Godino 29°, mentre nell’ultima ci saranno due italiani: Omar ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Emanuel Perathoner domina le qualificazioni! Avanzano anche gli altri tre azzurri : Emanuel Perathoner domina le qualificazioni ai Mondiali di Snowboardcross, scattati oggi a Solitude (USA). Il 32enne azzurro, vincitore dell’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia, inizia alla grande questa rassegna iridata, timbrando il miglior tempo nella prima run, conclusa in 1:04.19. Alle sue spalle si piazzano lo statunitense Mick Dierdorff a 77 centesimi, il tedesco Paul Berg a 82 e lo spagnolo Lucas Eguibar a 97, gli unici tre atleti ...

