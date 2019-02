Maltempo | neve a Milano | è il giorno di ' Big Snow

Maltempo Lombardia : Milano imbiancata dalla neve [GALLERY] : 1/7 ...

Meteo weekend - Maltempo senza tregua : neve e pericolo alluvioni fino a domenica : Condizioni Meteo in deciso peggioramento su gran parte della penisola. Quella di oggi, venerdì primo febbraio, sarà una giornata gravemente perturbata al Nord, con tanta neve fino a quote molto basse o in pianura sul Piemonte. Diverse città si sono svegliate completamente imbiancate. Previsto maltempo almeno fino a domenica.Continua a leggere

Maltempo - Fs conferma piani neve per treni : le linee interessate : Maltempo, Fs conferma piani neve per treni: le linee interessate A causa delle forti nevicate in alcuni tratti i treni potrebbero essere sottoposti a ritardi e cancellazioni. Coinvolte alcune linee della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Sarà comunque garantito il 70% dei treni regionali ...

Scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 per allerta neve/ Ultime notizie meteo e Maltempo : l'elenco dei comuni : domani 1 febbraio 2019 Scuole chiuse per il maltempo e in particolare l'allerta neve: l'elenco dei comuni che hanno preso questo provvedimento

Maltempo - finisce in una scarpata per la neve : un morto nel pavese : Incidente stradale mortale stasera alle 20.30 sulla strada provinciale 134, nei pressi di Montù Beccaria, nell’Oltrepò pavese. Un uomo di 53 anni abitante a Cava Manara, in provincia di Pavia, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, a causa del manto stradale innevato ed è uscito fuori strada finendo in una scarpata. Il conducente è morto sul colpo. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco di Broni e dal personale ...

Maltempo - Fs conferma piani neve e gelo : ecco le linee interessate - : A causa delle forti nevicate in alcuni tratti i treni potrebbero essere sottoposti a ritardi e cancellazioni. Coinvolte alcune linee della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Sarà ...

Maltempo - Fs conferma piani neve e gelo : ecco le linee interessate : Maltempo, Fs conferma piani neve e gelo: ecco le linee interessate A causa delle forti nevicate in alcuni tratti i treni potrebbero essere sottoposti a ritardi e cancellazioni. Coinvolte alcune linee della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Sarà comunque garantito il 70% dei treni regionali ...

Previsioni Meteo : forte ondata di Maltempo in arrivo - venti forti - neve e rischio gelicidio - FOCUS : Una nuova ondata di maltempo è ormai in entrata nel Mediterraneo e scatenerà un deciso peggioramento del tempo nel corso delle prossime 48 ore su buona parte della nostra penisola. Si tratta di una...

Maltempo : Milano - allerta neve - da domani scatta monitoraggio : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - allerta neve a Milano. In una nota, il Comune fa sapere che "valutato il bollettino del centro previsionale di Regione Lombardia, ha deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc) presso la centrale operativa della Protezione civile, al quale prendono parte le di

Scuole chiuse venerdì 1 febbraio per allerta neve : la decisione delle Regioni sul Maltempo : Dove resteranno chiuse le Scuole venerdì 1 febbraio? A causa del maltempo e dell'allerta neve molti comuni hanno già deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. Ecco l'elenco in aggiornamento delle Regioni interessate: dal Piemonte alla Lombardia alla Liguria.Continua a leggere

Maltempo Toscana : a Pistoia neve in città e in collina - niente scuole chiuse : Nevica a Pistoia, in città e collina: non si registrano particolari criticità e di conseguenza, per il momento, non è prevista l’interruzione delle lezioni scolastiche. Il personale del cantiere comunale, delle ditte esterne e delle Proloco, coordinati dalla protezione civile, sono operativi già dalle 22 di ieri, mercoledì 30 gennaio, con i mezzi spargisale su tutto il territorio comunale, sia in collina che in città. L’attività è ...

Allerta Meteo per neve e Maltempo - scuole chiuse Venerdì 1 Febbraio 2019 : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : Si sta avvicinando l’ultima perturbazione del mese di gennaio, che sarà responsabile di una nuova e intensa ondata di maltempo tra Venerdì e il weekend. Il suo passaggio darà luogo a condizioni Meteo avverse soprattutto nelle regioni settentrionali, con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino ai fondovalle e copiose nevicate fino a quote di pianura sulle regioni nordoccidentali. Tra Venerdì sera e la giornata di sabato il maltempo ...

Maltempo e neve a Firenze - il sindaco : “Scuole chiuse? Non ci sono le condizioni” : “I vigili del fuoco ci hanno fatto sapere che non ci sono stati interventi di particolare rilievo. Ripeto invito a non usare motorino e moto che sono particolarmente pericolosi con ghiaccio e qualche nevicata. Non ci sono le condizioni al momento per chiudere le scuole“: lo ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Le scuole sono tutte allertate. Abbiamo sacchi di sale pronti ad essere utilizzati agli ingressi di tutte ...

Maltempo - neve e gelo sul Centro-Nord. Disagi in Emilia e Toscana - : A causa della precipitazioni nella notte 15 voli dirottati o cancellati nell'aeroporto di Bologna. Disagi anche allo scalo di Firenze per la nebbia e il ghiaccio. Oggi scuole chiuse a Siena e domani e ...