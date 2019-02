Mahmood | «Vi piace cantautore Moroccan pop?»

vanityfair

Questa intervista è pubblicata sul numero 5 di Vanity Fair in edicola fino a mercoledì 6 febbraio 2019«Ho già fatto due volte lo stesso incubo, Claudio Baglioni che annuncia: al ventiquattresimo posto…!». Meglio ultimo che decimo, no? «Mettiamola così: non ho nulla da perdere. Tutto quello che arriva è prezioso».Alessandro Mahmoud, in arte, le sue occasioni le ha già avute. X Factor nel 2012, Sanremo Giovani nel 2016: se non fosse per un talento originale e cristallino, che lo pone in equilibrio precario tra trap e cantautorato, forse del suo nome e della sua faccia «da schiaffi» – dice lui in Mai figlio unico – ce ne saremmo già dimenticati. E, invece, ora scommettiamo su di lui. A Sanremo, un azzardo ci può stare.