La madre del piccolo ucciso di botte a Cardito dice di essere rimasta paralizzata

Bimbo ucciso a Cardito - la madre si difende : 'Io immobile per lo choc della violenza' : Di fronte allo scioccante spettacolo dei suoi due figli pestati con furia dal compagno e agonizzanti, è rimasta come bloccata in una sorta di trance emotiva, incapace anche di soccorrere i suoi ...

Isola dei Famosi - Taylor Mega crolla in diretta. Il dramma della droga : "Ho paura che mia madre..." : Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega è tornata al centro della polemica: la modella ha dovuto ammettere un momento particolare del suo passato a causa della tossicodipendenza. Rivelazioni inaspettate emerse quando Alessia Marcuzzi ha mostrato all'influencer una clip in cui

Taylor Mega in lacrime : la Marcuzzi si ricrede - la sorpresa della madre : Taylor Mega all’Isola dei Famosi sorprende tutti anche Alessia Marcuzzi Taylor Mega all’Isola dei Famosi, questa settimana, è riuscita a sorprende tutti. Le sue ultime confessioni hanno lasciato un po’ tutti senza parole. La naufraga ha avuto il coraggio di raccontare di fronte alle telecamere di avere avuto un passato turbolento, a causa della tossicodipendenza. […] L'articolo Taylor Mega in lacrime: la Marcuzzi si ...

Il tribunale sospende la patria potestà alla madre del piccolo Giuseppe : Il tribunale ha sospeso la potestà potestà a Felice Dorice e Valentina Casa, i genitori di Giuseppe, uil bimbo di sette anni ucciso di botte a Cardito. A riferirlo è Il Corriere della Sera:La Procura minorile aveva avanzato una richiesta urgente nelle scorse ore, che è stata tempestivamente accolta dai giudici; è stato nominato un tutore in attesa dell'udienza, fissata per le prossime settimane, nel corso della ...

"Ho chiamato io l'ambulanza. Non so perché la madre abbia atteso tanto". Parla il fratello dell'omicida di Cardito : "Non so perchè la mamma non ha chiamato l'ambulanza, non so perché". A Parlare è il fratello dell'omicida di Cardito, Tony Essoubti Badre, l'uomo che ha ucciso di botte il figlio di 7 anni della sua compagna e mandato in ospedale la bambina di 8. Di fronte agli inquirenti, Badre ha confessato di aver picchiato i piccoli Giuseppe e Noemi, prima a mani e nude e poi con una scopa. Giuseppe sarebbe rimasto agonizzante sul divano ...

Lavori e sei anche madre? Più stressata degli altri : del 18% se hai un solo figlio - del 40 se ne hai due : Le madri che lavorano sono le più stressate di tutti. Circa il 18% in più della media, che sale addirittura al 40% nel caso in cui i figli siano due. Un sospetto si poteva già averlo, ma da oggi è ...

Afghanistan - la madre del soldato italiano morto attacca il M5s : "Ritiro delle truppe? Umiliate mio figlio" : "Come ogni mattina vado a trovare la tomba di mio figlio e, accendendo la radio, ascolto al telegiornale: Nell'arco dell'anno saranno ritirati i militari italiani dalla missione in Afghanistan. Mi trovo proprio davanti a un corpo senza vita". Inizia così la lettera di Anna Rita Lo Mastro, mamma di D

La madre del piccolo Giuseppe - ucciso a Cardito : "Quella sera l'ho messo sul divano e ho aspettato i soccorsi" : "l'ho preso e l'ho messo sul divano, poi sono rimasta ad aspettare i soccorsi": Valentina ricorda con queste parole la notte in cui il figlio Giuseppe è stato ucciso. Il compagno Tony Essobti ha picchiato il bambino di 7 anni a sangue, perché giocando con la sorellina aveva rotto l'asse del letto. Le sue parole sono riportate dal Corriere della sera. Al momento, la donna è tornata a casa della madre, a Massa Lubrense, e sta ...

Sparò a Vannini - pena ridotta L'ira della madre : "Vergogna" : Roma Ucciso due volte, anzi tre. E in aula scoppia la protesta dei genitori della vittima. 'Che giustizia è mai questa? - urlano amici e parenti - Oggi Marco è stato ammazzato ancora. Prima con un ...

Per la morte del bimbo di Napoli si indaga sul ruolo della madre : Roma, 30 gen., askanews, - Si concentrano ora sulla mamma del piccolo ucciso a botte le indagini degli inquirenti dopo la confessione del patrigno. Il 24enne, Tony Essoubti Badre, in carcere a Poggio ...

Omicidio Marco Vannini - in appello pena ridotta da 14 a 5 anni per Ciontoli. La madre del ragazzo : ‘Uno schifo - vergogna’ : Da 14 a 5 anni di carcere. In secondo grado è stata più che dimezzata la pena per Antonio Ciontoli, condannato per la morte di Marco Vannini, il 21enne deceduto il 18 maggio del 2015, a Ladispoli nei pressi di Roma. Una dinamica da sempre molto controversa quella che ha portato alla morte del ragazzo, colpito da un colpo di pistola sparato in circostanze mai del tutto chiarite da Ciontoli, militare di carriera (è un sottufficiale della Marina ...

Marco Vannini - pena ridotta a Ciontoli. L'urlo della madre al processo : "Vergogna" : Da 14 anni di carcere a cinque: pena più che dimezzata per Antonio Ciontoli al processo per la morte di Marco Vannini. I giudici della Corte d'assise d'Appello di Roma hanno confermato i verdetti per ...

Bambino ucciso dal compagno della madre che confessa “Avevano rotto il lettino nuovo”. La sorella fuori pericolo : Noemi è fuori pericolo, ma quello che ha vissuto domenica pomeriggio difficilmente riuscirà a lenirlo come accadrà per il colpi ricevuti, le botte, le percosse, i colpi di scopa ricevuti da quell’uomo che lei chiama “papà”: “Andate a prendere mio fratello, lo sta picchiando mio padre”. Queste le sue prime parole una volt arrivata in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli. Noemi ha 8 anni e forse ancora non le ...