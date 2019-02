Guida autonoma | ecco il corso di specializzazione dell’Università di Toronto e Coursera

Guida autonoma : il MIT scova i punti deboli del sistema : Vi avevamo già parlato di fiducia nei confronti della Guida autonoma e della soluzione studiata dal gruppo Jaguar Land Rover. Il gruppo inglese (controllato dall’indiana Tata) si è però concentrato sul rendere chiare ed esplicite le intenzioni del veicolo qualora non ci fosse nessuno alla Guida ma cosa succede se quelle intenzioni, che si traducono poi in manovre e comportamenti del veicolo nel traffico, sono sbagliate e portano ad errori ...

Perché Apple sta abbandonando il progetto dell’auto a Guida autonoma : Correva l’anno 2015 quando i rumor sull’arrivo sul mercato di un’auto elettrica Apple con sistema di guida semiautonomo si facevano sempre più esistenti. Dalle parti di Cupertino stavano effettivamente pensando di costruire un veicolo con il celebre marchio della mela morsicata. Il nome in codice con il quale era stato contrassegnato l’avvento della Apple nel settore automobilistico era Project Titan. Insomma, quello che ...

Bosch - un 2018 da record. Ora tutto su elettromobilità e Guida autonoma : “Vogliamo aumentare la nostra competitività in tutti i settori in modo da finanziare l’espansione della nostra leadership tecnologica e quindi il futuro della nostra società”: è questo l’obiettivo di Bosch secondo Stefan Asenkerschbaumer, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e CFO. Parole pronunciate alla presentazione dei dati di bilancio preliminari che, nel 2018, hanno raggiunto un nuovo record storico per il ...

Taxi volanti - Boeing testa un drone elettrico a Guida autonoma : Quel futuro fatto di Taxi volanti che trasportano i loro passegeri da una parte all’altra delle grandi metropoli internazionali, già anticipato da alcune presentazioni al Ces di quest’anno, sembra di fatto essere sempre più vicino. A Manassas, in Virginia, è stato in questo giorni portato a termine con successo il test del nuovo velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (Evtol) di casa Boeing, il passenger air vehicle, per ...

Mercedes ESF - Guida autonoma evita gli incidenti : La sicurezza stradale e l'azzeramento delle morti e degli incidenti sull'asfalto sono due mantra virtuosi per le Case automobilistiche. Un traguardo finale forse utopico, ma i passi in avanti sono ...

Gruppo PSA - Via libera ai test di Guida autonoma in Cina : La Cina diventa sempre più terra di sperimentazione per la guida autonoma, confermando la propria apertura allinnovazione. Dopo le autorizzazioni concesse alla Ford, con la partner Baidu, alla Mercedes e alla BMW, è la volta del Gruppo PSA a ottenere la licenza per avviare test di guida autonomi su strade aperte in Cina (Chongqing). PSA, primo costruttore automobilistico francese a ottenere questo risultato in Cina, sottolinea così la sua ...

La fiducia verso la Guida autonoma secondo il gruppo Jaguar Land Rover [VIDEO] : Quando, in quanto utenti della strada, non agiamo da automobilisti ma da pedoni, continuiamo comunque a tenere d’occhio le auto e i relativi conducenti. Capire le intenzioni di chi guida un’auto è fondamentale per poter salvaguardare la propria incolumità, considerato anche quanto i guidatori di oggi siano distratti alla guida. Nonostante questo, diversi studi dimostrano che sebbene l’intelligenza artificiale sia più precisa dell’uomo, i pedoni ...

Guida autonoma - Apple ridimensiona il Progetto Titan - 200 dipendenti in meno : L'ambizione della Apple di sbarcare nel mondo dell'auto con un suo veicolo senza conducente va verso un nuovo ridimensionamento. La multinazionale di Cupertino, secondo il canale televisivo americano Cnbc, ha infatti deciso di licenziare più di 200 dipendenti nel gruppo di lavoro incaricato di portare avanti il misterioso Progetto Titan e di trasferirne molti altri in funzioni e attività differenti. Si va verso una ristrutturazione. La Cnbc ...

Boeing testa in volo l’aerotaxi a Guida autonoma - buona la prima : Ieri Aurora Flight Sciences, azienda controllata di Boeing, ha completato con successo il primo volo di prova del suo prototipo di veicolo aereo passeggeri a guida autonoma. La prova si è tenuta nello Stato della Virginia ed è una delle tante che occorreranno per terminare la fase di progetto e sviluppo dell’aereo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL, acronimo di electrical Vertical Takeoff and Landing). Proprio il fatto che ...

Apple licenzia più di 200 dipendenti in divisione Guida autonoma Project Titan : Apple ha licenziato questa settimana più di 200 dipendenti dal progetto Project Titan, progetto di auto a guida autonoma. E' quanto hanno riportato alla Cnbc alcune fonti vicine al colosso.

Guida autonoma - Case tedesche al lavoro per una nuova alleanza : Le Case automobilistiche tedesche starebbero valutando, insieme a diversi grandi produttori di componentistica, la possibilità di procedere con una grande alleanza per lo sviluppo delle tecnologie per la Guida autonoma. A riferirlo è la rivista Manager Magazin, secondo cui sarebbero in corso colloqui tra i gruppi automobilistici Volkswagen, BMW e Daimler con la partecipazione dei fornitori Bosch, Continental e ZF Friedrichshafen.Si punta a una ...

