Fedez ufficializza l' addio a X Factor e fa una previsione sul prossimo giudice

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Dopo 5 anni consecutivi l'lascia il tavolo dei giudici di Xe, nel suo stile, lo rivela al mondo con una storia su Instagram. Un ammiratore gli chiede: "farai ancora x?". "No - risponde il rapper - 5 anni consecutivi sono tanti (c'è chi dice troppi) sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia".Ma non finisce qui. L'artista milanese ci prende gusto e si lancia in una nuova. A chi gli chiede "quali saranno i nuovi giudici di x", risponde: "Tenetelo a mente: Sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato merda sui talent (xnello specifico) sia nei pezzi che nelle interviste". quella che parte come una "di nostradamus", poi si trasforma in critica sia all'ambiente che alla persona (di cuinon fa mai il ...