Fedez in classifica Fimi debutta in vetta con Paranoia Airlines | bene anche Ermal Meta

(Di venerdì 1 febbraio 2019)inin prima posizione con il suo ultimo album,, con il quale è tornato sul mercato discografico dopo il progetto congiunto con J-Ax che ha concluso con il concerto allo Stadio San Siro il 1° giugno scorso.Il disco è arrivato sul mercato a cominciare dal 25 gennaio ma sono stati i singoli ad anticipare il suo ritorno in musica con Prima di ogni cosa che ha raggiunto le radio il 2 novembre scorso. Il brano è dedicato al figlio Leone, che ha avuto da sua moglie Chiara Ferragni nel marzo del 2018. Dall'album, l'artista di Rozzano haestratto Holding out for you in duetto con l'artista internazionale Zara Larsson.Al secondo posto si piazza invece Salmo con Playlist, non esattamente il migliore amico di, mentre in terza posizione entracon il cofanetto dedicato a Non abbiamo armi che contiene il concerto al ...