F1 – Alfa Romeo e Sauber tornano sui circuiti internazionali come “Alfa Romeo Racing”

Formula 1 - ecco Alfa Romeo Racing : nuovo nome e logo : Il Campionato del mondo di Formula 1 2019 vedrà due dei marchi storici nel mondo delle competizioni sportive " Alfa Romeo e Sauber " tornare sui circuiti internazionali con i piloti Kimi Raikkonen, ...

Alfa Romeo GTV : LP Design ritorna con un nuovo render questa volta della Quadrifoglio :

Alfa Romeo : e se arrivasse un camion dal cuore sportivo? [FOTO] : Dall’Ungheria arriva questo originale ed eccentrico lavoro in grado di farci sognare ad occhi aperti camion, autoarticolati e grossi TIR esercitano su molte persone un fascino decisamente alto, inoltre la recente presentazione di tecnologici mezzi pesanti come il camion elettrico Semi di Tesla hanno acceso i riflettori su questo tipo di veicoli. Per gli amanti del settore, il sito web ungherese Automotortv ha pubblicato online nelle ultime ...

Nuova Alfa Romeo GTV : informazioni inedite anticipano l’atteso debutto [FOTO] : Secondo le ultime indiscrezioni il debutto della Nuova GTV potrebbe essere imminente Nonostante il riserbo che avvolge la futura Alfa Romeo GTV, variante coupé dell’attuale berlina Giulietta, nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che parlano di una possibile presentazione fissata per il prossimo marzo, in occasione dell’importante e atteso Salone di Ginevra 2019. La Nuova GTV, immaginata da alcuni rendering pubblicati in rete e ...

Alfa Romeo : il camion del Biscione immaginato in alcuni render :

Nuovi premi per Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio : Il Quadrifoglio fa ottenere alle Alfa Romeo Giulia e Stelvio altri due riconoscimenti nel corso dell’annuale edizione del premio Car of the Year 2019 della rivista What Car? Dopo essere stata giudicata dal team di esperti di “What Car?“, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha ottenuto il titolo di “Performance Car of the Year” sulla scia […] L'articolo Nuovi premi per Alfa Romeo Giulia e Stelvio ...

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio : cosa ne pensa Jeremy Clarkson del SUV sportivo : Jeremy Clarkson , infine, ha definito la versione Quadrifoglio dello Sport Utility Vehicle più " lunatic ", ovvero più estrema ed emozionante, persino di più del Lamborghini Urus. Condividi Tweetta ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 21-27 gennaio - : Ferrari In questa settimana, il marchio Ferrari è stato nominato, ancora una volta, come il marchio più forte al mondo studio effettuato da Brand Finance che ha confermato l'importanza del marchio ...

Alfa Romeo - i modelli Quadrifoglio premiati Car of the Year 2019 [FOTO] : L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha vinto il premio Car of the Year 2019 nella categoria “Performance Car of the Year” della rivista “What Car?” e Stelvio Quadrifoglio è stata eletta “Best Sports Suv” Il simbolo del Quadrifoglio tiene fede ancora una volta al suo nome facendo ottenere alle Alfa Romeo Giulia e Stelvio altri due riconoscimenti nel corso dell’annuale edizione del #premio Car of the ...

Alfa Romeo 4C : una versione retrò ispirata alla 33 Stradale [FOTO] : Dalla Turchia arriva un esercizio di stile su base Alfa Romeo 4C ispirato alla mitica 33 Stradale del 1967 L’Alfa Romeo 4C, declinata in versione coupé e spider, è una supercar compatta che grazie al suo rapporto peso-potenza molto favorevole riesce ad offrire prestazioni da urlo, riassumibili in uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in soli 4,5 secondi, nonostante la sua potenza sia appena di 245 CV. Nell’ultimo piano industriale della ...

F1 - Alfa Romeo Sauber : via i veli il 18 febbraio : ROMA - Presenterà la nuova livrea e debutterà in pista per la prima giornata ufficiale di test a Barcellona. La scuderia Alfa Romeo Sauber farà tutto in un'unica soluzione, il prossimo 18 febbraio, ...

F1 – Presentazione Alfa Romeo Sauber : scelta la data - Raikkonen e Giovinazzi svelano la C38 in pitlane : L’Alfa Romeo Sauber ha ufficializzato la data della Presentazione del suo team: la C38 di Raikkonen e Giovinazzi sarà svelata in pitlane a Barcellona Il conto alla rovescia per la nuova stagione di F1 è iniziato: il 17 marzo si apriranno ufficialmente le danze col Gp d’Australia. Lo spettacolo inizierà ancor prima dell’esordio stagionale, con le presentazioni dei team ed i test invernali. Ieri sera l’Alfa Romeo ...

F1 - presentazione Alfa Romeo Sauber : data - programma - orario d’inizio. La C38 si svela a Barcellona : La Alfa Romeo Sauber C38, vettura che disputerà il Mondiale F1 2019, sarà ufficialmente presentata il prossimo 18 febbraio a Barcellona (Spagna) cioè il giorno prima dei test invernali. Nel capoluogo catalano verrà alzato il velo sulla monoposto che verrà guidata da Kimi Raikkonen e da Antonio Giovinazzi nella prossima stagione, c’è grande attesa attorno alla nuova creatura del team che ha sede a Hinwil e che nutre importanti ambizioni per ...

Alfa Romeo e Maserati ceduti ai cinesi : operazione da evitare oppure occasione di rilancio? : Secondo alcune indiscrezioni sarebbe partita una trattativa tra FCA e Geely relativa alla cessione dei marchi Alfa Romeo e Maserati Non è in mistero che il colosso cinese Geely abbia mostrato più che un semplice interesse nei confronti della divisione CNH Industrial appartenente all’orbita del Gruppo FCA. Ora però, secondo le ultime indiscrezioni, questo interesse riguarderebbe anche altri asset di Fiat-Chrysler: Geely sarebbe infatti ...