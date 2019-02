Contro la Sampdoria a rischio Allan e Insigne

ilnapolista

Ancelotti s'interroga sulla squadra da schierare domani al San Paolo contro la Sampdoria -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Spazio a Hamsik e Zielinski? Una cosa sono le difese d’ufficio davanti ai giornalisti, un’altra il rapporto diretto con la squadra. Oggi i quotidiani riportano le sensazioni e le parole di Ancelotti ai giocatori dopo la sconfitta con il Milan in Coppa Italia. Sia Il Mattino che il Corriere dello Sport sottolineano che sono due i calciatori adopo la brutta prestazione di San Siro:. Che, ricordiamolo, non hanno giocato in quella che è stata la partita più bella degli ultimi tempi: in casala Lazio.Il brasiliano è stato sostituito dopo 45 minuti e lo sbandamento Psg dovrebbe passare in fretta a un professionista.a Milano è stato terribilmente evanescente. Ha avuto palloni che tre mesi fa avrebbe sbattuto in rete, come fece a inizio stagione a Torino. Invece Lorenzo ha ripreso quei suoi tocchetti irritanti, quel tiro a giro così ...