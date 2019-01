Si chiude il mercato del Foggia | dal Frosinone arriva Matarese | Ramè rescinde

LIVE Calciomercato - DIRETTA 31 gennaio : l’Empoli acquista Farias - il Milan vuol chiudere per Bakayoko : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

Calciomercato Samp - si chiude con un doppio colpo : come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Inter - Darmian obiettivo di mercato : ora Marotta vuole chiudere : Inter Darmian – Beppe Marotta sembra aver improvvisamente cambiato idea per quello che sarebbe dovuto essere il calciomercato di questo mese in casa nerazzurra. Dopo le sole mosse in entrata di Gabriel Brazao e soprattutto Diego Godin, colpi però entrambi in prospettiva prossima stagione, potrebbe arrivare ora il primo, se non addirittura unico, rinforzo per la squadra di Luciano Spalletti. E si tratterebbe […] L'articolo Inter, ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Ziyech chiude la porta in faccia ai giallorossi : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi puntano forte Hakim Ziyech, ma questi chiude la porta. Intanto arriva un giovanissimo calciatore svedese.

Roma - Patrik Schick chiude alle voci di mercato : “resto qui” : Patrik Schick non si muoverà da Roma, l’attaccante ceco non intende lasciare i colori giallorossi nelle prossime ore di calciomercato Patrik Schick è tornato a parlare del proprio futuro. Lo ha fatto ai microfoni di Skysport, mettendo fine alle voci che lo vorrebbero lontano da Roma nei prossimi mesi. “Non mi preoccupa nessuno, io e penso anche i miei compagni guardiamo solo noi stessi. Se vinciamo ogni partita non dobbiamo ...

Il calciomercato oggi – Benatia chiede la cessione - il Milan chiude per Carrasco : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni di calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Secondo Gianluca Di Marzio su Mehdi Benatia c’è l’Al ...

Calciomercato Frosinone : Capozucca prende Viviani e chiude 2 colpi : Il Frosinone, grazie al lavoro di Capozucca, sta per chiudere 3 colpi in entrata, ovvero Federico Viviani dalla Spal, Stefan Simic dal Milan e Marcello Trotta del SassuoloCalciomercato / Serie A- Giornata di novità in casa Frosinone, con protagonista principale Capozucca, che sta per chiudere 2 affari importanti. Il primo riguarda la difesa, con Baroni che, dopo l’ennesima disfatta subita in campionato nell’ultimo turno contro ...

Calciomercato Milan - il dg rossoblu Perinetti : 'Piatek? A breve si può chiudere - dura tenerlo dopo un'offerta così' : Piatek è a un passo dal Milan. L'attaccante polacco sostituirà Gonzalo Higuain, che lascerà i rossoneri per tornare da Maurizio Sarri al Chelsea. A proposito della trattativa, che dovrebbe concludersi ...

Calciomercato - Luka Modric chiude le porte in faccia all’Inter : Luka Modric non sembra essere intenzionato a lasciare il Real Madrid nel breve periodo, l’Inter dovrà farsene una ragione Le parole di Luka Modric riportate oggi da AS, sembrano voler chiudere definitivamente le porte in faccia all’Inter. I nerazzurri hanno da mesi mostrato interesse per il calciatore del Real Madrid, il quale dopo la vittoria di oggi ha chiarito le proprie intenzioni: “Ho ancora un anno e mezzo di contratto e ...

Calciomercato Milan - vicinissimo l’arrivo di Piatek dal Genoa : il cerchio è pronto a chiudersi : Il presidente Preziosi ha raggiunto il vertice tra Leonardo e i dirigenti rossoblù, la sua presenza potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa Il Milan ha quasi messo le mani su Piatek, toccando i tasti giusti nella trattativa con il Genoa. Il vertice tra le parti, in corso di svolgimento a Milano, pare stia dando i frutti sperati, con il club rossonero al momento vicinissimo a prendere l’attaccante ...

Calciomercato - Fiorentina-Traorè : si chiude - arriverà a giugno. Vlahovic a Empoli : Uno scatto deciso a bruciare la concorrenza, la Fiorentina è a un passo dall'aggiudicarsi uno dei talenti che maggiormente si è messo in mostra in questa prima parte di stagione. La società viola ...

Calciomercato Napoli - si vuole chiudere per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri incontrano il Chievo per chiudere Brazao : Calciomercato Inter – La linea scelta dall’Inter in questa sessione invernale di Calciomercato è chiara: il club nerazzurro ritiene il proprio organico assolutamente completo ed all’altezza con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e con le sfide e le competizioni che attendono la formazione del tecnico Luciano Spalletti. Una decisione che tuttavia non deve essere […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie : impegno verbale Preziosi-Adl per Kouamè - si chiude a giorni : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Kouamè a un passo, c'è un accordo verbale tra Preziosi e De Laurentiis. Sul piatto per il genoano 25 mln.