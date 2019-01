Incidente a Modica | muore Vanessa Denaro

Incidente mortale a Modica - muore una ragazza : Incidente mortale nel primo pomeriggio a Modica. Lo scontro è avvenuto in via Trapani Rocciola. Morta una ragazza di 18 anni. Sul posto il 118

Incidente sulla Scicli - Modica : Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Scicli - Modica. Lo scontro è avvenuto, intorno alle ore 15, tra 2 auto. Sul posto la Polizia Provinciale

Incidente sulla Messina Catania : tra i morti il modicano Salvatore Caschetto : Tra le persone morte nell'Incidente avvenuto sulla A18, la Messina Catania, c' è anche un modicano. Si tratta di Salvatore Caschetto di 42 anni.

Incidente a Modica - scontro auto moto : ferito 19enne modicano : Incidente stradale oggi tra via Sorda Sampieri e via Cava Gucciardo Torre Cannata a Modica. Lo scontro tra una Ford Ka e una vespa. ferito 19enne

Incidente sulla Marina di Modica - Sampieri : investito ciclista : Incidente stradale stamattina sulla provinciale 66. Per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia provinciale, un ciclista è stato ferito

Incidente sulla Modica Ragusa : due feriti : Ennesimo Incidente stradale sulla SS114, la Modica Ragusa. Due i mezzi coinvolti, un furgone ed un'auto. Due i feriti lievi trasportati in ospedale,

Brutto Incidente sulla Modica-Ragusa : Ragusa - Un Brutto incidente stradale si è verificato in serata curvone che immette al rettilineo per Ragusa, lungo la SS. 114 Modica-Ragusa.

Grave Incidente sulla Ragusa-Modica - auto contro furgone : Ragusa - incidente della strada lungo la strada statale Ragusa-Modica via 115 poco prima del curvone. A scontrarsi un furgone e un'auto. Per liberare dalle lamiere gli occupanti della vettura è stato ...

Incidente stasera sulla Modica Ragusa - due feriti : Sono due i feriti trasferiti in ospedale a seguito di un Incidente stradale avvenuto stasera sulla SS115. Scontro fra un'auto ed un furgone

Incidente stradale nella Modica Scicli : auto in corsa contro un muro : Incidente stradale la notte scorsa sulla Modica Scicli, nella vecchia strada di via Fiumelato. Un'auto in corsa è finita contro un muro.