Campania | torna l' allerta gialla | piogge intense dalla mezzanotte

Allerta meteo Campania : ritorna la neve e ghiaccio sulle strade : Ancora nevicate e freddo in tutta la regione. Un nuovo avviso di Allerta neve è stato diramato dalla Protezione Civile . Da questa sera sono previste nevicate in tutta la regione in particolare in ...

Neve e ghiaccio in Irpinia - torna l'allerta meteo sulla Campania : Torna l'allerta meteo in Irpinia. La Protezione Civile ha diramato il nuovo avviso. Previste nevicate a partire da questa sera e fino a domani a mezzogiorno. I fiocchi bianchi potrebbero cadere...

Regione Campania - i condannati dall'erario tornano direttori Asl : 'Un regalo a qualche dirigente condannato che presto verrà nominato direttore generale: è il frutto dell'inciucio Pd-Fi', tuonano i grillini all'indomani dell'ultima Finanziaria regionale che ha ...

Torna «Campania Mangia & Bevi» - la guida enogastronica è in edicola con Il Mattino : Un altro anno vissuto golosamente. Ed eccoci qua per il settimo anno consecutivo con la nostra piccola guida. Sì, sappiamo che la maggior parte di voi si informa in rete, ma a noi piace...

Torna «Campania Mangia & Bevi» - la guida enogastronica in edicola con Il Mattino : Un altro anno vissuto golosamente. Ed eccoci qua per il settimo anno consecutivo con la nostra piccola guida. Sì, sappiamo che la maggior parte di voi si informa in rete, ma a noi piace...

Torna 'Campania Mangia & Bevi' - la guida enogastronica in edicola con Il Mattino : Non mancano certo le distorsioni, ad esempio un eccesso di protagonismo nel mondo pizza che spesso sfocia in furibonde litigate sui social, oppure, tra i giovani cuochi, la non comprensione della ...