Rugby femminile | Sei Nazioni 2019 | le favorite L’Italia punta al podio | Francia e

Scozia-Italia - Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : la formazione delle azzurre. Il XV varato da Di Giandomenico : torna titolare Beatrice Rigoni : Squadra che vince non si cambia e allora Andrea Di Giandomenico, apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto la Scozia, e così all’esordio del Sei Nazioni femminile di Rugby l’Italia si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice Rigoni, al ritorno da un lungo infortunio, alla quale fa spazio ...

Rugby Frascati Union 1949 - settore femminile in festa : la Seniores vince due volte - bene U14 e U16 : Roma – Tre squadre su quattro del settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 sono scese in campo nello scorso fine settimana. L’unica selezione “a riposo” è stata l’Under 18, anche se le ragazze si sono divise tra la prima squadra e l’Under 16 (da fuoriquota). Per ciò che concerne la formazione Seniores, è stata di scena a Montevirginio per la seconda tappa della Coppa Italia e ha avuto di fronte l’Orvietana (all’esordio stagionale) e ...

Calendario Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : date - programma - orari e tv : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà venerdì 1 febbraio alle 20.35 in Scozia, mentre sabato 9 le azzurre giocheranno in casa contro il Galles alle ore 20.00. Dopo il riposo, largo alla sfida interna con l’Irlanda, che si giocherà sabato 23 ...

Rugby – Tutti i risultati delle partite di Serie A maschile Femminile : Serie A e Serie A Femminile: i risultati della XI e XII giornata di campionato Undecisima vittoria per i Sitav Rugby Lyons che nella dodicesima giornata del Campionato Italiano di Serie A conferma la propria leadership indiscussa nel Girone 1 battendo in trasferta 26-12 il Rugby Milano. Stop per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che cade a Torino contro il Cus per 36-24, conservando ugualmente la seconda posizione. Successi interni ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della dodicesima giornata. La situazione prima del lungo stop per il Sei Nazioni : Va in archivio la dodicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, l’ultima prima della lunga pausa per il Sei Nazioni, con il massimo campionato italiano che riprenderà il 24 marzo: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che continuano la fuga, bella vittoria del Benetton, mentre Milano supera Torino; nel Girone 2 Capitolina vince ancora, mentre le Belve Neroverdi riagganciano il Bologna, oggi a riposo, ...

Rugby femminile - le 23 azzurre convocate per la sfida del Sei Nazioni in Scozia. Il capitano sarà Manuela Furlan : La Nazionale italiana di Rugby femminile si appresta all’esordio nel Sei Nazioni 2019, che avverrà in Scozia venerdì 1 febbraio, alle ore 20.35 italiane: questa mattina il CT Andrea Di Giandomenico ha comunicato le 23 azzurre che affronteranno la trasferta di Glasgow. Il tecnico ha confermato i gradi di capitano a Manuela Furlan. L’azzurra ha parlato al sito federale: “Rappresentare l’Italia per la prima volta al Sei Nazioni è ...

Rugby - Serie A femminile 2019 : risultati e classifiche dell’undicesima giornata. Villorba e Capitolina in testa : Tornato il campionato di Serie A femminile di Rugby: nel pomeriggio è andata in scena l’undicesima giornata. Il Villorba vola in vetta alla classifica del Gruppo 1in solitaria: ad inseguire Colorno e Valsugana Padova. Nell’altro raggruppamento invece guida l’Unione Capitolina. Andiamo a rivivere il turno odierno con i risultati e le graduatorie aggiornate. GIRONE 1 domenica, 20 gennaio 2019 12:30 Verona ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della decima giornata. Capitolina ancora a punteggio pieno : Va in archivio la decima giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che continuano la fuga, bella vittoria del Pavia, mentre Benetton supera Riviera; nel Girone 2 Capitolina vince ancora, mentre le Belve Neroverdi continuano a braccetto col Bologna, infine successo del Ferrara in casa del Montevirginio. Riposavano le Donne Etrusche. Girone 1 risultati Milano-Colorno ...

Rugby – I risultati della IX e X giornata di Serie A maschile e femminile : Serie A e Serie A femminile: i risultati da tutti i campi della IX e X giornata di Campionato Continua la marcia del Sitav Rugby Lyons che nella nona giornata del Campionato Italiano di Serie A centra l’ottava vittoria battendo 28-15 il Cus Genova mantenendo il primato del Girone 1 a quota 42 punti. Secondo posto per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato, distante dieci punti, che cade di misura tra le mura amiche contro il Rugby Milano ...

Rugby – La Nazionale femminile in raduno a Parma in vista del Sei Nazioni : Italdonne a Parma dal 23 al 6 gennaio per delineare la rosa azzurra per il Sei Nazioni Si terrà a Parma dal 3 al 6 gennaio il raduno della Nazionale femminile in vista dell’imminente avvio del Torneo delle Sei Nazioni 2019. Sono trenta le Azzurre convocate dal CT Andrea Di Giandomenico cui si uniranno quattro giocatrici invitate a partecipare allo stage. Il raduno di inizio anno delineerà la rosa azzurra per il Torneo in cui l’Italdonne ...