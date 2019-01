Massimo D' Alema | Spero in un' altra Europa e in Zingaretti

huffingtonpost

: Per una volta voglio ringraziare Massimo D’Alema perché con la sua intervista ha chiarito, al di là di reticenze e… - bobogiac : Per una volta voglio ringraziare Massimo D’Alema perché con la sua intervista ha chiarito, al di là di reticenze e… - SimonaMalpezzi : Quelli che “speriamo vinca #zingaretti”. Come Massimo D’Alema. - BelcariG : RT @bobogiac: Per una volta voglio ringraziare Massimo D’Alema perché con la sua intervista ha chiarito, al di là di reticenze e ipocrisie,… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) "Speriamo che il congresso dia ala forza di aprire un nuovo corso politico. Credo che se c'è una svolta nel Pd si possa riaprire anche una prospettiva di dialogo a sinistra. Auspico che la nuova leadership del Pd riprenda l'ispirazione unitaria in vista delle europee. Non vedo una prospettiva del centrosinistra se non riprende vita il Pd. Naturalmente dovrà avere il coraggio di una riflessione critica su questi anni". Lo afferma l'ex premierD'in un'intervista alla Stampa in cui auspica una svolta radicale inLe Europee"sono un'occasione per rimettere in campo un grande schieramento progressista che dica: abbiamo capito, avete ragione ad essere arrabbiati, ma l'arroccamento nazionalistico che offre il governo è la risposta sbagliata", dichiara D', che avverte: "Se rappresentiamo quello che sta avvenendo come un conflitto tra ...