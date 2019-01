Marte | scoperti 24 antichissimi laghi

Spazio - scoperti su Marte 24 laghi antichissimi : 5 ospitali per la vita : C’è stato un tempo in cui Marte era ricco di acqua e, in esso, scorrevano almeno 24 laghi: lo ha rivelato una ricerca coordinata dall’italiano Francesco Salese, ora nell’università olandese di Utrecht. I laghi, antichissimi, risalgono a circa tre miliardi di anni fa. Pubblicato sul Journal of Geophysical Research-Planets, la ricerca è stato condotto in collaborazione con il gruppo di Gian Gabriele Ori, ...