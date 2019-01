Gentilezza | un possibile antidoto all’odio sui social network

vanityfair

: @borghi_claudio Per favore è possibile sapere in quale allevamento è stato comprato? Grazie per la gentilezza - 392_ancellotti : @borghi_claudio Per favore è possibile sapere in quale allevamento è stato comprato? Grazie per la gentilezza - MartaCicMic : @ci_acca C’è troppa aggressività tra le persone in questo paese. E la gentilezza è diventata una cosa da dileggiare… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Non date per scontato che ci sia sempre maliziaScrivete pensando sempre che tutti leggeranno il vostro messaggioFate un respiro profondoSe proprio non resistete… Programmate delle pauseAttenzione al sarcasmoAl mercato che frequento c’è un banco che vende uova. Sono più care di quelle di altri banchi, anche se la qualità non è superiore. Tuttavia non ho mai pensato di andare a provare gli altri venditori. Il motivo? Semplice, ma non banale: il ragazzo che ci lavora, Marco, è di unadisarmante. Ha modi e toni che non solo mostrano un garbo estremo, ma riescono in qualche modo a farti sentire a tuo agio.Di, come di uova, c’è sempre bisogno e ciononostante quotidianamente ci imbattiamo in una serie di eventi e atteggiamenti sgarbati, presuntuosi, addirittura offensivi. E in particolare c’è un non-luogo dove la maleducazione e l’aggressività hanno trovato un ...