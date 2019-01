Toscana Allerta Gialla Neve 30 Gennaio 2019

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per neve in quasi tutta la regione : La Sala Operativa Unificata permanente della Protezione Civile ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la Toscana (a esclusione delle isole e della costa maremmana) con validità dalle 5 di domani mattina fino alla mezzanotte. Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico interesserà la regione a partire dalla mattinata: sono previste nevicate a quote collinari domani possibili deboli nevicate ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Allerta Meteo Toscana : criticità per gelate - attese anche in pianura : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un avviso di criticità codice giallo, valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 11 di domattina, martedì 29 gennaio, per gelate attese anche in pianura nottetempo e nel primo mattino nell’interno. Sarà possibile la formazione di ghiaccio (strade ancora bagnate) sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino, Mugello, Valdarno Superiore, aretino, zone prossime ...

Allerta Meteo Toscana : neve nel nordest della regione : La Sala operativa unificata permanente della regione Toscana ha emesso per la giornata di domani un codice giallo per neve per le aree nord-orientali valido dalle ore 6 fino alla mezzanotte. Emesso anche un codice giallo per mareggiate per costa e isole con validità dalle ore 12 di oggi fino alle 12 di domani. Domani, sulle zone prossime all’Appennino pistoiese, pratese, fiorentino e aretino attesa neve con possibili accumuli a quote ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità gialla per vento forte : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emesso per la giornata di domani un’Allerta Meteo codice giallo per vento forte che interesserà tutta la regione: l’avviso è valido dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani. Esteso fino alle ore 13 di domani il codice giallo per neve limitatamente alle zone settentrionali dell’Appennino tosco-emiliano (Reno e Romagna Toscana) e quelle orientali ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per neve a quote collinari : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha confermato il codice arancione emesso ieri e valido fino alla mezzanotte di oggi ed ne ha emesso uno giallo per neve e ghiaccio che interesserà quasi tutta la regione nella giornata di domani, mercoledì 23 gennaio; uniche zone escluse sono quelle lungo tutta la costa e le isole. Il codice giallo per neve è valido dalla mezzanotte di oggi, martedì 22 gennaio, fino alla mezzanotte di ...

Allerta arancione in Toscana : nevicate - scuole chiuse in molte aree - : Martedì 22 gennaio la Protezione civile ha diramato un'Allerta meteo per i fiocchi attesi su gran parte delle zone interne della regione. Nevica nell'Alto Mugello. Gli istituti sono chiusi a Siena e ...

Allerta Meteo Toscana : domani 22 gennaio scuole chiuse ad Arezzo per rischio neve : In considerazione dell’Allerta Meteo e del rischio neve, il Comune di Arezzo ha emesso ordinanza di chiusura per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio. Il provvedimento è stato preso in considerazione dei previsti disagi e pericoli per la mobilità e a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza stradale. Oggi è stata emessa dal Servizio ...

Allerta Meteo Toscana : neve in arrivo - scuole chiuse in diversi Comuni : Maltempo in arrivo in Toscana. Codice arancione per neve domani su gran parte delle zone interne della Regione. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione Civile. I fenomeni cominceranno con deboli nevicate dal tardo pomeriggio di oggi, a quote collinari, sulle zone centro meridionali e, anche a quote inferiori, sull’Alto Mugello. Il codice arancione, dalle 12 di domani per il resto della giornata, interessa Valdarno, ...

Toscana : allerta meteo per neve - possibili fiocchi anche a Firenze Martedi' : Un'area depressionaria coinvolgerà il bacino del Mediterraneo e quindi la nostra penisola nei prossimi giorni, richiamando anche aria fredda di origine artica soprattutto verso le regioni...