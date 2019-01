Ssd Roma VIII calcio | Juniores prov | Pinciotti | «Sappiamo che è dura | ma puntiamo al

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - il realismo di Gespi : «Primo posto difficile - ma il secondo…» : Roma – E’ iniziato sotto una cattiva stella il 2019 della Prima categoria della Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha perso di misura le sfide esterne con Dinamo Labico e Torpignattara. La sfida di domenica scorsa è stata piuttosto particolare con la Roma VIII che a inizio ripresa si è trovata sotto per 3-0 e ha poi dato vita un’incredibile rimonta, ma una volta agguantato il risultato i padroni di casa hanno trovato il ...

Ssd Roma VIII (calcio - Juniores prov.) - Mancuso : «Questa squadra può ambire ai primi tre posti» : Roma – Sembra aver messo le marce superiori la Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso sono stati “frenati” solo dal calendario che nell’ultimo turno ha imposto ai capitolini una giornata di riposo, ma in precedenza la prima squadra giovanile della Roma VIII aveva collezionato quattro vittorie consecutive portando a casa anche il derby di inizio anno sul campo del Torre Angela Acds con un 2-1 firmato ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Romozzi : «A Labico occasione mancata - ma il campionato è lungo» : Roma – Poteva rientrare addirittura sul podio del girone, ma ha mancato un’occasione importante. La Roma VIII ha ceduto 2-1 sul campo della Dinamo Labico nel primo match del 2019 e in casa capitolina è rimasto sicuramente un po’ di rammarico. «L’avevamo preparata anche con intensità e concentrazione durante la settimana – racconta l’attaccante classe 1988 Alessio Romozzi – Poi, però, evidentemente abbiamo sbagliato l’approccio e siamo ...

Ssd Roma VIII (calcio) - il ds Fagotti sulle giovanili : «Bene la Juniores - sfortunati gli Allievi» : Roma – La Roma VIII sta provando a crescere e a strutturarsi. Non soltanto con una prima squadra che l’anno scorso vinse sul campo il campionato di Prima categoria (con il salto in Promozione negatole per i noti fatti) e che quest’anno può essere ancora tra le protagoniste, ma anche un settore giovanile che comincia a crescere. Dopo lo “start-up” della scorsa stagione con l’allestimento di una squadra Juniores provinciale, la Roma VIII ha ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - il neo arrivato Bandiera : «Col Valle Martella una sconfitta ingiusta» : Roma – Ha esordito “d’urgenza” vista l’emergenza difensiva in cui è attualmente la Roma VIII, priva del suo capitano Di Mena (problemi ad un ginocchio) e di Palandri oltre che degli squalificati Cristelli e Patrizi e degli infortunati Selva e Mazzullo. Andrea Bandiera non è riuscito a festeggiare un risultato positivo nel match interno contro il Valle Martella, un’occasione importante per poter accorciare le distanze su una delle sicure ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Di Mena verso il Valle Martella : «Siamo rimaneggiati - ma non molliamo» : Roma – Ha fatto diversi danni la trasferta di San Cesareo alla Roma VIII. Non solo l’1-0 abbastanza ingiusto maturato a favore dei padroni di casa dello Sporting, ma anche ulteriori “tegole” in vista della prosecuzione della stagione e nello specifico del match clou di domenica sul campo di casa contro il Valle Martella. Patrizi e Cristelli sono stati espulsi nel corso della ripresa e non saranno certamente del match e quasi sicuramente ...

Ssd Roma VIII (calcio - Juniores prov.) - Paris Borzetti : «A Setteville per dare il massimo» : Roma – La Juniores provinciale della Roma VIII sta per giocare una sfida complicata, uno snodo molto importante della sua stagione. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso, infatti, saranno ospiti del Setteville Caserosse che in questo momento è seconda in classifica a tre punti dal Colonna capolista, ma con una gara giocata in meno. «Sarà una partita tosta, ma noi daremo il massimo per uscire con dei punti da questa sfida» promette il ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Antunes torna al gol : Ssd Roma VIII (calcio, I cat.), Antunes torna al gol: «Con la Semprevisa la nostra miglior gara» La sosta non programmata non ha nuociuto alla Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha colto il suo secondo successo consecutivo: dopo il 2-0 sul campo del Casilina, ecco quello decisamente più pesante ottenuto tra le mura amiche contro la Semprevisa, capolista assieme al Valle Martella prima di questo turno di campionato. Il 2-1 finale ...