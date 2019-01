Mafia | per 29 | 5% lombardi ' è marginale'

Mafia in provincia di Palermo - sequestrati beni per 7 milioni : Palermo, 29 gen., askanews, - beni per 7 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Palermo, coordinata dalla Procura del capoluogo siciliano, nei confronti di Antonino ...

Cara di Mineo - 19 fermi per Mafia - droga e violenza. Salvini : “Lo chiuderemo” : Associazione mafiosa, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e violenza sessuale aggravata. Queste le contestazioni a 19 ospiti del Cara di Mineo (Catania) per cui la Dda ha firmato un decreto di fermo. Secondo l’accusa si trattava di una cellula dell’organizzazione criminale mafiosa nigeriana di matrice cultista denominata Vikings. Agli indagati è contestata l’aggravante dell’aver commesso il reato al fine di agevolare ...

Mafia nigeriana - sgominata una cellula di spacciatori che operava nel Cara di Mineo : C’era la Mafia nigeriana dentro il Cara di Mineo, la struttura per richiedenti asilo che il ministro dell’Interno Salvini, ha ripetuto ancora stamattina, vuol chiudere al più presto. Lo ha scoperto la polizia di Catania che nei giorni scorsi ha eseguito 19 fermi disposti dalla procura. Le persone finite in manette sono indiziate, a vario titolo, de...

Mafia : Colajanni (Libero Futuro) interrompe sciopero della fame : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Dopo l'audizione di una delegazione di Rete No Mafie da parte della Commissione antiMafia siciliana e la successiva convocazione da parte della Commissione nazionale antiMafia di Enrico Colajanni e Nicola Clemenza, entrambi dirigenti delle associazioni antiracket Liber

Mafia - maxi operazione a Viterbo : perquisizioni e 13 arresti : L'organizzazione criminale sgominata dai carabinieri avrebbe imposto il proprio controllo su negozi compro oro, ditte di trasloco e locali

Viterbo - 13 arresti per Mafia. "Controllavano 'compro oro' - locali e ditte" : Maxi blitz stamattina contro la " mafia nel Viterbese ". I carabinieri, in collaborazione con il Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare, unità cinofile e militari dell'8 Reggimento "Lazio", ...

Controllavano locali e compro oro - 13 arresti per Mafia : Maxi blitz dei carabinieri contro la mafia del Viterbese . Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del comando provinciale di Viterbo, coadiuvati dal Raggruppamento aeromobili di Pratica di Mare, ...

Operazione antidroga e antiMafia 'Labirinto' : in 22 chiederanno l'abbreviato

"Quereliamo Celentano per la Mafia a Napoli" : Con il risarcimento danni e con i loro soldi, si spera accompagnati da scuse e pentimento quanto prima visto che sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, si potranno realizzare tanti spettacoli ...

Aereo scomparso nella Manica - terribile “curriculum” di incidenti per il modello su cui volava Emiliano Sala : ecco le possibili cause. L’ex fidanzata : “Indagate sulla Mafia del calcio” : Emergono nuovi particolari sull’incidente Aereo che ha coinvolto Emiliano Sala, 28enne calciatore argentino di origini italiane. nella sera di lunedì 21 gennaio, il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito sopra Guernsey, nel Canale della Manica. Il presidente del Cardiff, con il quale Sala aveva appena firmato un contratto da 15 milioni di sterline, ha dichiarato che “pregano ancora” per ricevere notizie positive ma che sono tutti ...

Adrian - le accuse di sessismo (VIDEO) e quelle per la Mafia a Napoli : Se dal punto di vista degli ascolti il risultato, finora, non è affatto esaltante (all'esordio 22%-19% di share, nella seconda puntata 15%-13.26%), di sicuro Adrian è riuscito a catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica. Non è una coincidenza, infatti, che lo show di Celentano su Canale 5 con annesso cartoon sia stato argomento molto discusso sui social. Qui sono nati, in particolari, due casi. Il primo riguarda la scritta 'mafia ...

Mafia - blitz contro la nuova cupola : 7 arresti/ Ultime notizie - il pm De Luca 'Greco il più pericoloso' : Mafia, blitz contro la nuova cupola: 7 arresti/ Ultime notizie, il procuratore aggiunto di Palermo, Salvatore De Luca: "Greco il più pericoloso"

Cast e personaggi di Liberi di Scegliere su Rai1 - Alessandro Preziosi e Carmine Buschini in una storia vera di antiMafia che parte dai ragazzi : Nartedì 22 gennaio, affrontando la concorrenza della serie evento Adrian su Canale5, il film tv Liberi di Scegliere su Rai1 propone al pubblico una storia vera di impegno civile e lotta alla mafia che si allontana radicalmente dagli stereotipi con cui la malavita viene spesso raccontata in televisione e in cui la battaglia tra bene e male ha dei volti ben riconoscibili, in cui non ci è possibilità di equivoco, rischio di emulazione o ...

Palermo : operazione contro la "nuova" Mafia - sette fermi : Palermo - La Dda ha eseguito alle prime ore dell’alba un decreto di fermo nei confronti di sette persone, che sono accusate di far parte della nuova Commissione di Cosa Nostra. Si tratta sostanzialmente delle nuove leve della “cupola” mafiosa, tra cui ci sono anche il nipote di Michele Greco (detto il “papa”), Leandro, e Calogero Lo Piccolo, figlio del boss ergastolano Salvatore Lo Piccolo. Già a dicembre vi erano stati i fermi per 47 persone ...