Inter | oltre a Perisic avrebbero chiesto la cessione Miranda e Candreva Rumors

Sanremo 2019 - il conflitto di Interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia : ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11 : La notizia di un presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo è tornato al centro della scena dopo il servizio di Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano: Paola Turci, Nino D’Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek. A cui si aggiungono Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade e ...

Regione Puglia - piove all'Interno del palazzo degli sprechi : è costato oltre 100 milioni di euro : La nuova sede entrerà in funzione a breve dopo l'addio ai locali di via Capruzzi, che erano in affitto. Ma le piogge degli ultimi giorni hanno allagato i corridoi e alcune stanze

Canada-Cina : oltre 140 studiosi Internazionali ed ex diplomatici esortano Pechino a liberare i due canadesi arrestati : ... avvertendo che la situazione sta causando un raffreddamento delle relazioni della Cina con il resto del mondo. Secondo quanto riferisce la stampa canadese, nella lettera Michael Kovrig e Michael ...

Francesco e Giulia si spingono oltre : “Spegni il mio fuoco!” - Intervengono i fan : Giulia e Francesco news, la coppia sempre più unita e… social! Francesco Monte e Giulia Salemi non smettono mai di sorprenderci! Cosa hanno fatto questa volta? L’ex tronista ha pubblicato una foto su Instagram in cui indossa una divisa da pompiere e la sua fidanzata si è lasciata andare a un commento che ha sorpreso […] L'articolo Francesco e Giulia si spingono oltre: “Spegni il mio fuoco!”, intervengono i fan ...

Inter-Sassuolo - San Siro 'invaso' dai bambini : saranno oltre 10 mila : saranno oltre 10mila i bambini e i ragazzi presenti a San Siro sabato sera per la sfida tra Inter e Sassuolo. Dopo la squalifica del Meazza per i fatti di Inter-Napoli, il club nerazzurro aprira' il ...

Internet : Agcom - Facebook leader social con oltre 35 - 7 milioni di utenti unici : Facebook, con oltre 35,7 milioni di utenti unici, pari all’80% dei navigatori nel mese di settembre 2018, si conferma leader fra i social network. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni, diffusi oggi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Segue Instagram, gruppo Facebook, con 22,3 milioni di utenti unici, che rappresentano il 52% degli internauti. Il social network professionale LinkedIn raggiunge 15,3 ...

Inter - a San Siro con il Sassuolo oltre 10mila bambini : Diecimila bambini in risposta alla discriminazione e alla violenza negli stadi. È questa l'iniziativa portata avanti dall'Inter che, dopo gli episodi accaduti nella partita contro il Napoli dello ...

Inter - è Jack Ma il socio di minoranza? Patrimonio da oltre 34 miliardi di dollari - fu accostato anche al Milan : Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sull'identità dell'azionista di minoranza che potrebbe presto entrare nell'organigramma dell' Inter per affiancare Suning. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport , il famoso fondo di Hong Kong intenzionato a rilevare il 31% delle quote ancora in possesso dell'indonesiano Erick Thohir sarebbe il Yungfeng Capital, di proprietà del miliardario ...

Icardi-Inter - altra giornata surreale : siamo oltre le classiche regole del gioco : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport affronta l'argomento relativo a Icardi e al suo rinnovo con l'Inter. 'Qui siamo oltre le regole d'ingaggio classiche dentro una trattativa di rinnovo. Qui c'è tutto, c'è un capitano - Mauro ...

Traffico Internazionale di stupefacenti - arrestato con oltre 3 chili di droga : L'ultimo giorno dell'anno è stato fatale per un cittadino di origini bulgare, stanziato a Terni, a cui i militari specializzati nelle attività antidroga del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di ...

Enea : All'Industry Day oltre 170 partecipanti italiani ed Internazionali : Teleborsa, - All'Industry Day organizzato dall'Enea, oltre 170 partecipanti di cui un centinaio fra grandi industrie e PMI provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Slovenia e Svizzera ...

Capodanno : a Roma oltre 160 Interventi dei vigili del fuoco - cassonetti in fiamme : Almeno 160 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco di Roma nella notte di Capodanno. Alta la percentuale di incendi, circa il 75%: colpiti soprattutto cassonetti di immondizia, depositi o scarichi all’aperto di materiali di scarto. I roghi hanno coinvolto anche almeno 15 auto e 6-7 appartamenti soprattutto nella periferia. Non si registrano feriti, stabili evacuati o viabilità interrotta. I pompieri della Capitale sono intervenuti ...