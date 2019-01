Il Comune scrive a Inter e Milan | “Serve una risposta definitiva su San Siro”

Genoa-Milan - il Comune scrive alla Lega : 'Si giochi alle 21' : Il Comune di Genova scrive alla Lega di Serie A per far giocare Genoa-Milan alle ore 21 di lunedì 21 gennaio come previsto originariamente. La gara è stata ufficialmente anticipata, per motivi di ...

Genoa-Milan alle 15 - tifosi rossoblù in rivolta. E il Comune scrive alla Lega : Genoa-Milan diventa un caso. La decisione dell'Osservatorio di anticipare alle 15 il calcio d'inizio del match di campionato, originariamente previsto le 21 di lunedì 21 gennaio, ha fatto infuriare ...

Scrive “sparate ai migranti” su Facebook : educatrice sospesa dal Comune di Imperia : La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola.Continua a leggere

Scrive "suca" a Salvini - addetto stampa del Comune si pente : "Mi hanno augurato la morte" : Fabio Citrano, finito nell'occhio del ciclone dopo aver commentato in modo "colorito" un post del ministro dell'Interno, ora...

Commenta post di Salvini scrivendo "suca" : bufera sull'addetto stampa del Comune : L'insulto, a corredo di un tweet del ministro dell'Interno, ha alimentato ulteriormente lo scontro tra amministrazione...

Scrive Suca a Salvini - provvedimenti disciplinari per l’addetto stampa del Comune di Palermo : tra Fabio Citrano addetto stampa del Comune di Palermo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini non si è chiusa. Anzi è solo all’inizio. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando avvertito di quanto postato su Twitter dal suo addetto alla comunicazione Fabio Citrano ha chiesto al segretario generale di valutare provvedimenti disciplinari. “Sono stato informato di uno scambio di post su Fb fra Matteo Salvini e uno dei giornalisti che compongono ...

Libertadores : Il Comune di Genova scrive al Papa : 'Santo Padre, sarebbe per tutti un onore avere la Sua benedizione contro la violenza e per la pacificazione delle tifoserie visti i recenti fatti di cronaca avvenuti in Argentina in occasione della ...