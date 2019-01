Sanremo | premio alla carriera a Pino Daniele a 4 anni dalla morte

Assegnato a Pino Daniele il Premio alla Carriera Città di Sanremo : le motivazioni : Il Premio alla Carriera Città di Sanremo sarà Assegnato a Pino Daniele. Questo è quanto si legge nella nota diramata dall'organizzazione del Festival che fa sapere che il riconoscimento sarà consegnato in una delle serate della prossima manifestazione al via dal 5 febbraio. Già note le motivazioni dell'attribuzione, espresse nella nota pubblicata dall'entourage del Festival con la quale hanno reso nota la volontà di omaggiare la Carriera ...

Peppino Di Capri : "Premio alla Carriera per Pino Daniele a Sanremo? Spettava a me : io al Festival 15 volte - lui fu solo ospite" : PepPino Di Capri ha qualcosa da eccepire sul Premio alla Carriera che verrà conferito a Pino Daniele, scomparso quattro anni fa, durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo.È tutto ben fatto. Ma avrebbero potuto dare il Premio alla Memoria a Pino e quello alla Carriera a PepPino. Senza nulla togliere alla grandezza di Pino Daniele, se ben mi ricordo era stato a Sanremo solo come ospite, non in gara. Io ci sono andato ben 15 ...

